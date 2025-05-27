Українців попередили про 8 років в'язниці за перешкоджання роботі ТЦК

Під час воєнного стану в Україні діє норма про позбавлення волі на строк від 5 до 8 років за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Це стосується і підлітків з 16 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сухопутних військ , до складу яких входять ТЦК та СП.

Як зазначається в повідомленні, останнім часом значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП.

У ТЦК трактують статтю 114-1 Кримінального кодексу України наступним чином: "Будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів".

"Сьогодні ми перезавантажуємо роботу ТЦК та СП, робимо все, аби вона стала прозорою та відкритою", - йдеться в заяві.

Водночас, перешкоджання роботі цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки, додали в ТЦК.

"Наголошуємо: кожен з громадян, хто досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії", - заявили в ТЦК.

У публікації стверджується, що "намір чинити перешкоджання - навіть якщо результат не був повністю досягнутий - уже вважається правопорушенням".

Норма Кримінального кодексу України

Нагадаємо, у квітні 2014 року Верховна Рада доповнила Кримінальний кодекс новою статтею 114-1, встановивши відповідальність за перешкоджання в особливий період законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

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