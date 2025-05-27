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Украинцев предупредили о 8 годах тюрьмы за препятствование работе ТЦК

Украина, Вторник 27 мая 2025 13:46
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Украинцев предупредили о 8 годах тюрьмы за препятствование работе ТЦК Фото: украинцев будут сажать на 8 лет за препятствование работе ТЦК (facebook com CherkasyTC)
Автор: Александр Белоус

Во время военного положения в Украине действует норма о лишении свободы на срок от 5 до 8 лет за препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Это касается и подростков с 16 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сухопутных войск, в состав которых входят ТЦК и СП.

Как отмечается в сообщении, в последнее время значительно увеличилось количество видеоматериалов, фиксирующих сознательное препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП.

В ТЦК трактуют статью 114-1 Уголовного кодекса Украины следующим образом: "Любое умышленное препятствование выполнению служебных обязанностей военнослужащих, включая угрозы, моральное давление, применение физической силы или повреждение автомобилей".

"Сегодня мы перезагружаем работу ТЦК и СП, делаем все, чтобы она стала прозрачной и открытой", - говорится в заявлении.

В то же время, препятствование работе этих структур могут иметь серьезные последствия для национальной безопасности, добавили в ТЦК.

"Подчеркиваем: каждый из граждан, кто достиг 16 лет и находится во подсудном состоянии, может нести ответственность за такие действия", - заявили в ТЦК.

В публикации утверждается, что "намерение препятствовать - даже если результат не был полностью достигнут - уже считается правонарушением".

Норма Уголовного кодекса Украины

Напомним, в апреле 2014 года Верховная Рада дополнила Уголовный кодекс новой статьей 114-1, установив ответственность за препятствование в особый период законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Согласно закону, "препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период -

  • наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

То же деяние, которое привело к гибели людей или другим тяжким последствиям,-

  • наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет".

По состоянию на ноябрь 2024 года в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Украины работало 36 тысяч человек.

В декабре 2024 года две трети украинцев (67%) не доверяли военнослужащим ТЦК, доверяют - 29% респондентов.

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