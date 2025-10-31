Україна повернула групу депортованих до РФ дітей із спецшколи: деталі від ОП

Україні вдалося повернути гупу дітей та підлітків - вихованців Новопетрівської спеціальної школи на Миколаївщині, депортованих до Росії у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

Як розповів Єрмак, під час окупації частини Миколаївської області у 2022 році російські військові депортували дітей із Новопетрівської спеціалізованої школи.

Серед викрадених дітей опинилися також сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Директорка закладу щосили намагалися вберегти дівчат та хлопців від окупантів. Вона відмовилася від переміщення до тимчасово окупованого Криму й шукала шляхи виїзду дітей у бік підконтрольної Україні території.

Дізнавшись про це, окупанти прийшли з погрозами та у супроводі спецпідрозділу Росгвардії на військових машинах типу "Тигр" примусово перемістили дітей на лівий берег Херсонщини, а потім через окупований Крим, і потягом до Росії - в Анапу.

"Дякую Офісу Омбудсмана, Міністерству закордонних справ та всім партнерам, які долучилися до цього повернення. Діти подолали великий шлях, щоб нарешті бути в Україні. Надалі їх чекає процес реінтеграції та навчання в українських закладах освіти", - додав глава ОП.