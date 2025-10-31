ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна повернула групу депортованих до РФ дітей із спецшколи: деталі від ОП

П'ятниця 31 жовтня 2025 19:06
UA EN RU
Україна повернула групу депортованих до РФ дітей із спецшколи: деталі від ОП Фото: Україна повернула групу дітей, яких депортували до РФ у 2022 році (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україні вдалося повернути гупу дітей та підлітків - вихованців Новопетрівської спеціальної школи на Миколаївщині, депортованих до Росії у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

Як розповів Єрмак, під час окупації частини Миколаївської області у 2022 році російські військові депортували дітей із Новопетрівської спеціалізованої школи.

Серед викрадених дітей опинилися також сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Директорка закладу щосили намагалися вберегти дівчат та хлопців від окупантів. Вона відмовилася від переміщення до тимчасово окупованого Криму й шукала шляхи виїзду дітей у бік підконтрольної Україні території.

Дізнавшись про це, окупанти прийшли з погрозами та у супроводі спецпідрозділу Росгвардії на військових машинах типу "Тигр" примусово перемістили дітей на лівий берег Херсонщини, а потім через окупований Крим, і потягом до Росії - в Анапу.

"Дякую Офісу Омбудсмана, Міністерству закордонних справ та всім партнерам, які долучилися до цього повернення. Діти подолали великий шлях, щоб нарешті бути в Україні. Надалі їх чекає процес реінтеграції та навчання в українських закладах освіти", - додав глава ОП.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

Водночас, як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна змогла повернути з Росії 1625 дітей. Це вдалося завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно повідомлялося, що зросла кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей, яких Росія депортувала на свою територію. Мова йде також про дітей, котрі знаходяться в окупації.

Також двопартійна група сенаторів США закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму через масову депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.

