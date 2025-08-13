Українців у Криму готують до цифрової блокади: можливе тривале відключення інтернету

У Криму знову попереджають про можливе тривале відключення мобільного інтернету. Як зазначають окупанти, це робиться для захисту від ворожих атак і безпеки людей.

От тільки точний час та скільки триватиме відключення, окупаційна влада не повідомляє.

Окупаційний глава Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що "тимчасові відрізки обмеження мобільного інтернету можуть зростати", і повне відключення інтернету може тривати "невизначений період часу". За його словами, наразі мешканці Севастополя, як і всього Кримського півострова, вже звикли до регулярних відключень мобільного інтернету під час атак безпілотників Збройних сил України.

У дописі чиновника також наголошується, що через загрозу повторних терористичних атак із боку України на регіони півдня Росії можуть бути введені додаткові заходи безпеки, які призведуть до обмеження доступу до мобільного інтернету на невизначений час.

Таким чином, мешканців Криму готують до можливої цифрової ізоляції, що може вплинути на зв’язок, інформаційний доступ і повсякденне життя у регіоні.