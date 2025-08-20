ua en ru
Для українців за кордоном ввели важливі зміни: стосується документів

Середа 20 серпня 2025 10:53
Для українців за кордоном ввели важливі зміни: стосується документів МЗС запустило програму "е-Консул" (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Відтепер громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть подавати документи для вчинення нотаріальних дій в електронній формі. Це стало можливим завдяки запуску автоматизованої подачі через електронний кабінет заявника системи "е-Консул".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook та Міністра закордонних справ Андрія Сибіги у Facebook.

Що треба знати про нововведення

"Громадяни у зручний для них час через надійну та доступну систему "е-Консул" можуть подати онлайн заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви, підвантажити усі необхідні документи", - заявив Сибіга.

У МЗС зазначають, що новація дозволить значно спростити процес, зекономити час заявників та зробити консульські послуги більш доступними для українців за кордоном.

Послуга доступна у всіх 120 закордонних дипломатичних установах України, які надають консульські послуги. Серед них - посольства, генеральні консульства та консульства України в країнах Європи, Азії, Африки, Північної та Південної Америки, зокрема у Великій Британії, Німеччині, США, Канаді, Італії, Польщі, Туреччині, Іспанії, Франції, Японії та багатьох інших.

Додамо, що введення в дію автоматизованої процедури подачі документів для вчинення нотаріальних дій розпочали ще 1 липня. Тоді до пілотного проєкту долучилось 40 дипустанов.

Детальну інформацію та відповіді на поширені питання можна знайти на вебсайтах відповідних дипломатичних і консульських установ.

Послугую скористалось вже майже пів тисячі українців

"Всі процедури подачі та обробки документів тепер можна зробити без потреби попереднього фізичного відвідання дипустанови. Замість довгого очікування, подорожей, оформлення - тепер зручна онлайн процедура і згодом короткий візит, щоб лише забрати готовий документ", - зазначає міністр.

Він також додав, що з моменту підключення перших двох черг дипустанов у липні, нею вже скористалися майже півтисячі українців.

"Нашим безумовним пріоритетом і надалі залишається захист прав та інтересів громадян України за кордоном. Для цього МЗС продовжує працювати над реформою консульських послуг і максимальним спрощенням доступу до них. Мета в тому, щоб мати сервіс, гідний сучасної, технологічної та сильної європейської держави", - наголошує Сибіга.

Читайте також про те, де за кордоном обмінюють українські права на іноземні без іспитів.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" з 2022 року працює послуга перевірки нотаріальних документів з QR-кодом через електронний нотаріат "Нота". Користувач може відсканувати код, надіслати запит і, за згоди власника документа, отримати його копію онлайн.

