Для украинцев за границей ввели важные изменения: касается документов

Среда 20 августа 2025 10:53
Для украинцев за границей ввели важные изменения: касается документов МИД запустил программу "е-Консул" (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Отныне граждане Украины, которые находятся за границей, могут подавать документы для совершения нотариальных действий в электронной форме. Это стало возможным благодаря запуску автоматизированной подачи через электронный кабинет заявителя системы "е-Консул".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook и Министра иностранных дел Андрея Сыбиги в Facebook.

Что нужно знать о нововведениях

"Граждане в удобное для них время через надежную и доступную систему "е-Консул" могут подать онлайн заявление на совершение нотариального действия, загрузить образец необходимой доверенности или нотариального заявления, подгрузить все необходимые документы", - заявил Сыбига.

В МИД отмечают, что новация позволит значительно упростить процесс, сэкономить время заявителей и сделать консульские услуги более доступными для украинцев за рубежом.

Услуга доступна во всех 120 зарубежных дипломатических учреждениях Украины, которые предоставляют консульские услуги. Среди них - посольства, генеральные консульства и консульства Украины в странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, в частности в Великобритании, Германии, США, Канаде, Италии, Польше, Турции, Испании, Франции, Японии и многих других.

Добавим, что введение в действие автоматизированной процедуры подачи документов для совершения нотариальных действий начали еще 1 июля. Тогда к пилотному проекту присоединилось 40 дипучреждений.

Подробную информацию и ответы на часто задаваемые вопросы можно найти на сайтах соответствующих дипломатических и консульских учреждений.

Услугой воспользовалось уже почти полтысячи украинцев

"Все процедуры подачи и обработки документов теперь можно сделать без необходимости предварительного физического посещения дипучреждения. Вместо долгого ожидания, путешествий, оформления - теперь удобная онлайн процедура и впоследствии короткий визит, чтобы только забрать готовый документ", - отмечает министр.

Он также добавил, что с момента подключения первых двух очередей дипучреждений в июле, ею уже воспользовались почти полтысячи украинцев.

"Нашим безусловным приоритетом и в дальнейшем остается защита прав и интересов граждан Украины за рубежом. Для этого МИД продолжает работать над реформой консульских услуг и максимальным упрощением доступа к ним. Цель в том, чтобы иметь сервис, достойный современного, технологического и сильного европейского государства", - отмечает Сибига.

Читайте также о том, где за рубежом обменивают украинские права на иностранные без экзаменов.

Напомним, в приложении "Дія" с 2022 года работает услуга проверки нотариальных документов с QR-кодом через электронный нотариат "Нота". Пользователь может отсканировать код, отправить запрос и, с согласия владельца документа, получить его копию онлайн.

