МЗС запустило нову послугу для українців за кордоном: спростить оформлення документів

Міністерство закордонних справ України запустило пілотний проєкт цифрового нотаріату у 40 дипломатичних установах світу. Відтепер українці за кордоном можуть подавати заяви на нотаріальні дії онлайн - через систему "е-Консул".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу .

Суть нововведення - автоматизація процедури. Раніше для оформлення довіреності або іншого нотаріального документа потрібно було кілька разів особисто відвідувати консульство. Сибіга розповідає, що потрібно було подати всі необхідні документи в паперовому вигляді, написати заяву власноруч; повідомити, які саме повноваження він збирається передати іншій особі, узгодити з консулом текст необхідної довіреності; оплатити консульський збір (зазвичай на пошті або в банку), а потім очікувати на друк довіреності консулом та її отримання у другій половині дня.

Були випадки, коли через відсутність якогось документа або невпевненості у тому, який саме текст довіреності підійде для подальшого використання, людям доводилося відвідувати дипломатичну установу ще раз в інший день. Все це забирало час, кошти, ресурси.

Відсьогодні, 1 липня, усе можна зробити дистанційно, а до установи прийти лише для підпису готового документа.

Як працює новий цифровий нотаріат

Система працює наступним чином:

громадянин подає онлайн-заяву через "е-Консул", завантажує документи та зразок довіреності;

система перевіряє дані, формує нотаріальний документ і надсилає сповіщення про готовність;

заявник записується в електронну чергу, приїздить до консульства для підпису й отримує документ.

Послуга вже доступна в посольствах і консульствах України в Австралії, Алжирі, Анголі, Аргентині, Ботсвані, В’єтнамі, Гані, Ефіопії, Індії, Індонезії, Катарі, Кенії, КНР, генконсульствах у Гуанчжоу та Шанхаї, посольствах в Конго, Кореї, Кот-д’Івуарі, Кубі, Кувейті, Латвії, Малайзії, Марокко, Мексиці, Мозамбіку, ОАЕ, Омані, ПАР, Перу, Руанді, Саудівській Аравії, Сенегалі, Сінгапурі, Таїланді, Тунісі, Чилі, Японії, генконсульствах в Мілані, Гамбурзі та Гданську.

За словами Сибіги, нова система зекономить час і гроші українців, зменшить навантаження на консулів та стане ще одним кроком до сервісу, "гідного сучасної європейської держави".

МЗС планує розширити цифровий нотаріат на всі дипустанови після оцінки пілотного етапу.