ua en ru
Пн, 17 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Українці зможуть обміняти водійські права у Німеччині без іспиту

20:14 17.08.2026 Пн
2 хв
Нові правила запрацюють з 18 серпня
aimg Олена Бджола
Українці зможуть обміняти водійські права у Німеччині без іспиту Фото: український водій за кермом (freepik.com)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україну додають до переліку держав німецького Положення про водійські права. Це дозволить власникам українських посвідчень обмінювати їх на німецькі без іспитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральний вісник законів Німеччини.

Нові правила для українців-водіїв у ФРН

Раніше процедура обміну водійського посвідчення для громадян країн поза ЄС передбачала проходження обох іспитів:

  • теоретичного,
  • практичного.

У німецькому Мінтрансі пояснили, що українська система водійських посвідчень за своїми класами є співставною з європейською.

Як поміняти права у Німеччині

Для обміну посвідчення українцям потрібно буде звернутися до відомства з питань водійських прав - Führerscheinstelle або Fahrerlaubnisbehörde - за місцем проживання.

Відомство перевірятиме:

  • документи заявника,
  • його право на керування транспортними засобами відповідної категорії.

Для обміну посвідчення категорії B повторно складати теоретичний і практичний іспити не потрібно.

Новий порядок поширюватиметься на категорії:

  • A1,
  • A,
  • B,
  • BE,
  • C1,
  • C1E,
  • C,
  • CE,
  • D1,
  • D1E,
  • D,
  • DE.

У переліку відсутні категорії B1, що стосується квадрациклів, та T - тракторів.

Для вантажних та автобусних категорій необхідно буде підтвердити відповідність установленим вимогам щодо стану здоров'я та зору.

Також передбачено виняток: якщо українські категорії C або D були отримані без категорії B, для отримання німецької категорії B необхідно буде скласти теоретичний та практичний іспити.

Також розпорядження додає українську мову до переліку мов, якими можна складати теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення у Німеччині.

Раніше РБК-Україна писало, що українські біженці у Німеччині зможуть обміняти українські водійські права на німецькі без здачі теоретичного і практичного іспитів. У липні 2026 року відповідне рішення прийняв Бундесрат.

Також стало відомо, що українське посвідчення водія чинне на території Німеччини та не потребує перекладу на німецьку мову. Українські біженці можуть керувати автомобілем за ним упродовж 6 місяців.

Крім того, українці, які проживають у Польщі, тепер можуть складати теоретичний іспит на водійські права українською мовою. Така можливість уже доступна у низці польських міст.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Водійське посвідчення
Новини
Причиною падіння Су-24М на Хмельниччині міг бути птах
Причиною падіння Су-24М на Хмельниччині міг бути птах
Аналітика
Реактивні дрони РФ: чи зможуть вони витіснити звичайні БпЛА та як відповідає Україна
Андрій ТимощенковАвтор рубрики Miltech Реактивні дрони РФ: чи зможуть вони витіснити звичайні БпЛА та як відповідає Україна