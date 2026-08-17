Українці зможуть обміняти водійські права у Німеччині без іспиту
Україну додають до переліку держав німецького Положення про водійські права. Це дозволить власникам українських посвідчень обмінювати їх на німецькі без іспитів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральний вісник законів Німеччини.
Нові правила для українців-водіїв у ФРН
Раніше процедура обміну водійського посвідчення для громадян країн поза ЄС передбачала проходження обох іспитів:
- теоретичного,
- практичного.
У німецькому Мінтрансі пояснили, що українська система водійських посвідчень за своїми класами є співставною з європейською.
Як поміняти права у Німеччині
Для обміну посвідчення українцям потрібно буде звернутися до відомства з питань водійських прав - Führerscheinstelle або Fahrerlaubnisbehörde - за місцем проживання.
Відомство перевірятиме:
- документи заявника,
- його право на керування транспортними засобами відповідної категорії.
Для обміну посвідчення категорії B повторно складати теоретичний і практичний іспити не потрібно.
Новий порядок поширюватиметься на категорії:
- A1,
- A,
- B,
- BE,
- C1,
- C1E,
- C,
- CE,
- D1,
- D1E,
- D,
- DE.
У переліку відсутні категорії B1, що стосується квадрациклів, та T - тракторів.
Для вантажних та автобусних категорій необхідно буде підтвердити відповідність установленим вимогам щодо стану здоров'я та зору.
Також передбачено виняток: якщо українські категорії C або D були отримані без категорії B, для отримання німецької категорії B необхідно буде скласти теоретичний та практичний іспити.
Також розпорядження додає українську мову до переліку мов, якими можна складати теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення у Німеччині.
Раніше РБК-Україна писало, що українські біженці у Німеччині зможуть обміняти українські водійські права на німецькі без здачі теоретичного і практичного іспитів. У липні 2026 року відповідне рішення прийняв Бундесрат.
Також стало відомо, що українське посвідчення водія чинне на території Німеччини та не потребує перекладу на німецьку мову. Українські біженці можуть керувати автомобілем за ним упродовж 6 місяців.
Крім того, українці, які проживають у Польщі, тепер можуть складати теоретичний іспит на водійські права українською мовою. Така можливість уже доступна у низці польських міст.