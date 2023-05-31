Правила і терміни. Чи треба українцям міняти права в Німеччині

Німеччина приймає понад 1 мільйон українських біженців. Серед них чимало людей мають водійські права та сідають за кермо автомобіля в цій країні.

Чи треба обмінювати українське водійське посвідчення на німецьке та як це зробити, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Скільки часу українські водійські права чинні у Німеччині

Українське посвідчення водія чинне на території Німеччини та не потребує перекладу на німецьку мову. Українські біженці можуть керувати автомобілем за українським водійським посвідченням упродовж 6 місяців.

18 липня 2022 року у Раді ЄС ухвалили Регламент про встановлення спеціальних та тимчасових заходів щодо водійських документів, виданих Україною відповідно до її законодавства.

Документ набув чинності 27 липня 2022 року. В статті 9 йдеться, що дія українських прав припиняється не пізніше 6 березня 2025 року або раніше, у разі втрати статусу захисту. Відповідна інформація опублікована на сайті міністерства внутрішніх справ.

"У разі, якщо ви маєте дійсне українське посвідчення водія, вам не потрібно нічого робити. Ваші українські водійські права визнаються в Німеччині та в усіх країнах ЄС. Не обов'язково мати завірений переклад або міжнародне водійське посвідчення", – зазначається на урядовому сайті.

Втім, якщо громадянин України пред'являє цифрові українські водійські права, вони будуть визнані у Німеччині після запиту до органів влади України і підтвердження дійсності документу.

Фото: Українці за кермом у Європі (gettyimages.com)

Як замінити українські водійські права у Німеччині?

У деяких випадках українським водіям доведеться обмінювати свої посвідчення. Натомість громадянам видадуть нові українські права у таких випадках:

якщо необхідно отримати посвідчення водія "європейського" зразка;

якщо посвідчення пошкоджене і на ньому не читаються записи;

при зміні прізвища чи інших персональних даних;

після закінчення дії "тимчасового" посвідчення водія.

Звернутися для обміну можна у пунктах Паспортного сервісу в Берліні чи Кельні. Для цього слід мати такі документи:

паспорт громадянина України (або ID-картка з випискою про реєстрацію місця проживання);

ідентифікаційний код;

діюче посвідчення водія, яке підлягає обміну;

документ, що підтверджує зміну прізвища або імені (якщо така зміна відбулася).

Для заміни посвідчення водія слід подати заявку разом із пакетом документів, зробити фото для нового посвідчення та дочекатися схвалення заявки адміністратором сервісного центру МВС в Україні онлайн.

Фото: Оформлення документів у паспортному сервісі за кордоном (gettyimages.com)

Документ зазвичай готовий у день звернення. Але для посвідчення водія, виданого до 2013 року, може бути потрібне додаткове підтвердження дійсності документа, тому обмін може зайняти кілька днів.

У додатку "Дія" можна замінити водійське посвідчення за 5 днів. Якщо водійські права були замовлені через додаток "Дія", забрати їх можна без черги та попереднього запису.

При собі треба мати:

недійсне водійське посвідчення;

паспорт, ID-картку чи закордонний паспорт;

документ, що підтверджує вказане в заяві місце проживання.

Що робити, якщо у Німеччині втрачене українське посвідчення водія

У такому разі слід звернутися до відділу видачі водійських прав за місцем проживання у Німеччині. Там відправлять запит до українського реєстру, звідки прийде підтвердження дії водійських прав та дозволу на керування автомобілем. Після цього можна отримати нове посвідчення з терміном дії до 6 березня 2025 року.

Якщо втрачене старе посвідчення водія, послуга відновлення за кордоном в українському паспортному столі в Німеччині поки не доступна.

Як замінити українські водійські права на німецькі

Українське посвідчення водія за потреби можна замінити на німецьке. Для цього доведеться скласти додатковий іспит однією з мов на вибір. Алгоритм дій такий:

подати заяву на заміну водійських прав, якщо є оригінал водійського посвідчення, виданого в Україні;

скласти іспити з теорії та практики водіння у TÜV (Technischen Überwachungsverein або Об’єднання технічного нагляду) за місцем проживання;

відповідати на іспиті можна німецькою мовою, англійською, французькою, італійською, польською, португальською, грецькою, румунською, російською, хорватською, іспанською, турецькою, арабською.

Потрібні будуть такі документи:

заява про заміну;

довідка про реєстрацію за місцем проживання;

завірений переклад українського посвідчення німецькою мовою;

запис до автошколи, в якій є послуга Umschreibung einer ausländischen Fahrerlaubnis;

довідка про проходження курсу надання першої допомоги. Такі курси можна знайти на сайті ASB або Johannitern;

довідку про перевірку зору.

Вартість нового посвідчення – 43,9 євро. Якщо отримувати німецьке посвідчення без заміни українського, додаються обов'язкові уроки з водіння та відповідний іспит. Отримання німецьких прав може обійтися в 2500 євро.

Нагадаємо, ми писали, де у Німеччині ще можна їздити на авто з українськими номерами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.