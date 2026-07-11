Німеччина визнає українські водійські права без іспитів, - рішення Бундесрату
Тепер українські біженці у Німеччині зможуть обміняти українські водійські права на німецькі без здачі теоретичного і практичного іспитів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне зведення підсумків 1067-ї пленарної сесії Бундесрату Німеччини.
Що змінюється для водіїв з України
За рішенням Бундесрату, до правил про водійські посвідчення у Німеччині вносяться зміни.
Україну та Чорногорію включають до відповідного переліку, за яким водійські посвідчення з цих країн можна буде конвертувати у німецькі водійські права без подальшого тестування.
Розширення мов для теоретичного іспиту
Ще одна зміна - розширення переліку мов, якими можна складати теоретичний іспит на права в Німеччині. До нього додають українську та курманджі.
Визнання прав, обміняних в інших країнах ЄС
Крім того, водійські посвідчення з третіх країн, які вже були обміняні в іншій державі-члені Європейського Союзу, також будуть визнаватися у Німеччині.
Положення також передбачає, що оптики зможуть проводити перевірки зору для водіїв вантажівок та автобусів.
Нагадаємо, український водійський документ визнається у Німеччині на час дії тимчасового захисту та не потребує перекладу на німецьку мову.
Також визнається цифрова версія посвідчення з застосунку "Дія" - органи влади можуть перевірити його через український реєстр.
Раніше на території Німеччини українцям дозволяли їздити за українськими правами без обміну на місцеві протягом усього часу дії статусу тимчасового захисту.
Той, хто перебував у ФРН на інших підставах (робоча віза, Blue Card, студентська віза тощо), мав обміняти права протягом 6 місяців після реєстрації.