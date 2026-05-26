У Польщі спростили іспити на водійські права для українців
Українці, які проживають у Польщі, тепер можуть складати теоретичний іспит на водійські права українською мовою. Така можливість уже доступна у низці польських міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Польщі.
Головне:
- Мовне спрощення: У Польщі дозволили складати теоретичний іспит на водійські права українською мовою.
- Географія послуги: Опція вже діє в екзаменаційних центрах Варшави, Кракова, Гданська, Любліна, Білостока, Тарнова та Ольштина.
- Практична частина: Іспит з водіння залишається польською мовою, але кандидатам дозволено офіційно брати з собою перекладача.
- Вимога щодо цензу: Отримати права можуть українці, які прожили в Польщі не менше 185 днів і мають карту побиту або паспорт.
- Початок процедури: Першим кроком є проходження медогляду та отримання у місцевій владі номера PKK (профілю кандидата).
- Ціна та терміни: Після успішних тестів виготовлення посвідчення коштує 100 злотих і триває від 9 робочих днів.
Де можна складати іспит українською
Як зазначається, українська мова стала доступною для теоретичного тестування у частині екзаменаційних центрів Польщі. Серед міст, де вже можна скористатися такою опцією:
- Варшава;
- Краків;
- Люблін;
- Гданськ;
- Білосток;
- Тарнів;
- Ольштин та інші.
Водночас практичний іспит і надалі проводиться польською мовою. Однак кандидати можуть скористатися допомогою перекладача.
Хто може отримати права у Польщі
За правилами Польщі, отримати водійське посвідчення можуть люди, які:
- проживають у країні щонайменше 185 днів;
- досягли необхідного віку для відповідної категорії прав.
Для іноземців також потрібно мати паспорт або карту побиту та документ, який підтверджує адресу проживання.
Як проходить процедура отримання прав
Оформлення починається з отримання спеціального номера PKK - профілю кандидата у водії.
Для цього потрібно:
- пройти медичний огляд;
- підготувати документи;
- подати заяву до місцевого органу влади за місцем проживання.
Після отримання PKK кандидат може:
- записатися до автошколи на повний курс;
- або самостійно підготуватися до теоретичного іспиту та пройти лише практичні заняття з водіння.
Скільки коштує посвідчення
Після успішного складання теоретичного та практичного іспитів потрібно сплатити 100 злотих за виготовлення водійського посвідчення.
Зазвичай документ виготовляють до 9 робочих днів, однак у деяких випадках перевірка може тривати довше.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 5 березня 2026 року в Польщі запрацювали нові правила для українців. Зокрема, зміни торкнулися статусу PESEL UKR, умов проживання, працевлаштування та доступу до медичних послуг. Також у країні запровадили нову карту побуту CUKR терміном на три роки. Окремим громадянам необхідно пройти верифікацію документів, інакше вони можуть втратити право на легальне перебування.