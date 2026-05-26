У Польщі спростили іспити на водійські права для українців

Українці, які проживають у Польщі, тепер можуть складати теоретичний іспит на водійські права українською мовою. Така можливість уже доступна у низці польських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Польщі .

Головне: Мовне спрощення: У Польщі дозволили складати теоретичний іспит на водійські права українською мовою.

У Польщі дозволили складати теоретичний іспит на водійські права українською мовою. Географія послуги: Опція вже діє в екзаменаційних центрах Варшави, Кракова, Гданська, Любліна, Білостока, Тарнова та Ольштина.

Опція вже діє в екзаменаційних центрах Варшави, Кракова, Гданська, Любліна, Білостока, Тарнова та Ольштина. Практична частина: Іспит з водіння залишається польською мовою, але кандидатам дозволено офіційно брати з собою перекладача.

Іспит з водіння залишається польською мовою, але кандидатам дозволено офіційно брати з собою перекладача. Вимога щодо цензу: Отримати права можуть українці, які прожили в Польщі не менше 185 днів і мають карту побиту або паспорт.

Отримати права можуть українці, які прожили в Польщі не менше 185 днів і мають карту побиту або паспорт. Початок процедури: Першим кроком є проходження медогляду та отримання у місцевій владі номера PKK (профілю кандидата).

Першим кроком є проходження медогляду та отримання у місцевій владі номера PKK (профілю кандидата). Ціна та терміни: Після успішних тестів виготовлення посвідчення коштує 100 злотих і триває від 9 робочих днів.

Де можна складати іспит українською

Як зазначається, українська мова стала доступною для теоретичного тестування у частині екзаменаційних центрів Польщі. Серед міст, де вже можна скористатися такою опцією:

Варшава;

Краків;

Люблін;

Гданськ;

Білосток;

Тарнів;

Ольштин та інші.

Водночас практичний іспит і надалі проводиться польською мовою. Однак кандидати можуть скористатися допомогою перекладача.

Хто може отримати права у Польщі

За правилами Польщі, отримати водійське посвідчення можуть люди, які:

проживають у країні щонайменше 185 днів;

досягли необхідного віку для відповідної категорії прав.

Для іноземців також потрібно мати паспорт або карту побиту та документ, який підтверджує адресу проживання.

Як проходить процедура отримання прав

Оформлення починається з отримання спеціального номера PKK - профілю кандидата у водії.

Для цього потрібно:

пройти медичний огляд;

підготувати документи;

подати заяву до місцевого органу влади за місцем проживання.

Після отримання PKK кандидат може:

записатися до автошколи на повний курс;

або самостійно підготуватися до теоретичного іспиту та пройти лише практичні заняття з водіння.

Скільки коштує посвідчення

Після успішного складання теоретичного та практичного іспитів потрібно сплатити 100 злотих за виготовлення водійського посвідчення.

Зазвичай документ виготовляють до 9 робочих днів, однак у деяких випадках перевірка може тривати довше.