Украинцы смогут обменять водительские права в Германии без экзамена
Украину добавляют в список государств немецкого Положения о водительских правах. Это позволит владельцам украинских удостоверений обменивать их на немецкие без экзаменов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральный вестник законов Германии.
Новые правила для украинцев-водителей в ФРГ
Ранее процедура обмена водительского удостоверения для граждан стран вне ЕС предполагала прохождение обоих экзаменов:
- теоретического,
- практического.
В немецком Минтрансе пояснили, что украинская система водительских удостоверений по своим классам сопоставима с европейской.
Как поменять права в Германии
Для обмена удостоверения украинцам нужно будет обратиться в ведомство по водительским правам - Führerscheinstelle или Fahrerlaubnisbehörde - по месту жительства.
Ведомство будет проверять:
- документы заявителя,
- его право на управление транспортными средствами соответствующей категории.
Для обмена удостоверения категории B повторно сдавать теоретический и практический экзамены не требуется.
Новый порядок будет распространяться на категории:
- A1,
- A,
- B,
- BE,
- C1,
- C1E,
- C,
- CE,
- D1,
- D1E,
- D,
- DE.
В списке отсутствуют категории B1, касающиеся квадрациклов, и T - тракторов.
Для грузовых и автобусных категорий необходимо будет подтвердить соответствие установленным требованиям о состоянии здоровья и зрения.
Также предусмотрено исключение: если украинские категории C или D были получены без категории B, для получения немецкой категории B необходимо сдать теоретический и практический экзамены.
Также распоряжение добавляет украинский язык в список языков, которыми можно сдавать теоретический экзамен на получение водительского удостоверения в Германии.
Ранее РБК-Украина писало, что украинские беженцы в Германии смогут обменять украинские водительские права на немецкие без сдачи теоретического и практического экзаменов. В июле 2026 года соответствующее решение принял Бундесрат.
Также стало известно, что украинское водительское удостоверение действует на территории Германии и не нуждается в переводе на немецкий язык. Украинские беженцы могут управлять автомобилем по нему в течение 6 месяцев.
Кроме того, украинцы, проживающие в Польше, теперь могут сдавать теоретический экзамен на водительские права на украинском языке. Такая возможность уже доступна в ряде польских городов.