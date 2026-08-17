ua en ru
Пн, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Украинцы смогут обменять водительские права в Германии без экзамена

20:14 17.08.2026 Пн
2 мин
Новые правила заработают с 18 августа
aimg Елена Бджола
Украинцы смогут обменять водительские права в Германии без экзамена Фото: украинский водитель за рулем (freepik.com)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украину добавляют в список государств немецкого Положения о водительских правах. Это позволит владельцам украинских удостоверений обменивать их на немецкие без экзаменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральный вестник законов Германии.

Новые правила для украинцев-водителей в ФРГ

Ранее процедура обмена водительского удостоверения для граждан стран вне ЕС предполагала прохождение обоих экзаменов:

  • теоретического,
  • практического.

В немецком Минтрансе пояснили, что украинская система водительских удостоверений по своим классам сопоставима с европейской.

Как поменять права в Германии

Для обмена удостоверения украинцам нужно будет обратиться в ведомство по водительским правам - Führerscheinstelle или Fahrerlaubnisbehörde - по месту жительства.

Ведомство будет проверять:

  • документы заявителя,
  • его право на управление транспортными средствами соответствующей категории.

Для обмена удостоверения категории B повторно сдавать теоретический и практический экзамены не требуется.

Новый порядок будет распространяться на категории:

  • A1,
  • A,
  • B,
  • BE,
  • C1,
  • C1E,
  • C,
  • CE,
  • D1,
  • D1E,
  • D,
  • DE.

В списке отсутствуют категории B1, касающиеся квадрациклов, и T - тракторов.

Для грузовых и автобусных категорий необходимо будет подтвердить соответствие установленным требованиям о состоянии здоровья и зрения.

Также предусмотрено исключение: если украинские категории C или D были получены без категории B, для получения немецкой категории B необходимо сдать теоретический и практический экзамены.

Также распоряжение добавляет украинский язык в список языков, которыми можно сдавать теоретический экзамен на получение водительского удостоверения в Германии.

Ранее РБК-Украина писало, что украинские беженцы в Германии смогут обменять украинские водительские права на немецкие без сдачи теоретического и практического экзаменов. В июле 2026 года соответствующее решение принял Бундесрат.

Также стало известно, что украинское водительское удостоверение действует на территории Германии и не нуждается в переводе на немецкий язык. Украинские беженцы могут управлять автомобилем по нему в течение 6 месяцев.

Кроме того, украинцы, проживающие в Польше, теперь могут сдавать теоретический экзамен на водительские права на украинском языке. Такая возможность уже доступна в ряде польских городов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Водительские права
Новости
Причиной падения Су-24М в Хмельницкой области могла быть птица
Причиной падения Су-24М в Хмельницкой области могла быть птица
Аналитика
Реактивные дроны РФ: смогут ли они вытеснить обычные БПЛА и как отвечает Украина
Андрей ТимощенковАвтор рубрики Miltech Реактивные дроны РФ: смогут ли они вытеснить обычные БПЛА и как отвечает Украина