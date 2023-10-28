Українці зможуть обміняти посвідчення водія у Польщі: алгоритм дій

За даними міністерства, одразу в чотирьох містах Польщі у підрозділах ДП "Документ" українці можуть відновлювати своє посвідчення водія.

Польща стала другою після Туреччини, в якій запустили нову послугу для наших співгромадян, що були вимушені виїхати за кордон.

Раніше у Польщі українські водії лише обмінювали наявне посвідчення водія. А зараз у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові можна відновлювати права у зв’язку із втратою чи викраденням.

Цю послугу вдалось запустити завдяки плідній співпраці Головного сервісного центру МВС з ДП "Документ", який входить до сфери управління Державної міграційної служби України. В результаті між сервісними центрами МВС і центрами ДП "Документ" в Польщі були підписані узгоджені рішення.

Як отримати послугу

Для відновлення посвідчення водія, необхідно звернутись до ДП «Документ» в одне із чотирьох міст Польщі, де надається ця послуга. Записатись можна онлайн через електронну чергу на сайті, або звернутись в порядку "живої" черги. З собою потрібно мати такий перелік документів:

паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи, або закордонний паспорт;

довідка платника податків;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних;

медична довідка (на період воєнного стану не обов’язкова).

Алгоритм надання послуги

Відновлення посвідчень водія здійснюється за стандартним алгоритмом. Після отримання пакета документів, співробітники ДП "Документ" фотографують громадянина та створюють заявку на відновлення посвідчення водія, яку розглядає в Україні адміністратор сервісного центру МВС. У разі схвалення, нове посвідчення видруковують за кордоном на бланку та передають замовнику.

Адреси ДП "Документ" у Польщі, де відновлюють посвідчення водія:

Нагадуємо, що відновити посвідчення водія також можна у Стамбулі.

А обмін посвідчення здійснюється у всіх 11 підрозділах ДП "Документ" за кордоном. Зокрема, у Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині, Туреччині та Іспанії.

Додамо, що Туреччина визнає українські водійські права без екзамену.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.