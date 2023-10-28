Українці зможуть обміняти посвідчення водія у Польщі: алгоритм дій

Громадяни України можуть здійснити обмін водійського посвідчення в Польщі. Програма доступна вже в чотирьох містах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
За даними міністерства, одразу в чотирьох містах Польщі у підрозділах ДП "Документ" українці можуть відновлювати своє посвідчення водія.
Польща стала другою після Туреччини, в якій запустили нову послугу для наших співгромадян, що були вимушені виїхати за кордон.
Раніше у Польщі українські водії лише обмінювали наявне посвідчення водія. А зараз у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові можна відновлювати права у зв’язку із втратою чи викраденням.
Цю послугу вдалось запустити завдяки плідній співпраці Головного сервісного центру МВС з ДП "Документ", який входить до сфери управління Державної міграційної служби України. В результаті між сервісними центрами МВС і центрами ДП "Документ" в Польщі були підписані узгоджені рішення.
Як отримати послугу
Для відновлення посвідчення водія, необхідно звернутись до ДП «Документ» в одне із чотирьох міст Польщі, де надається ця послуга. Записатись можна онлайн через електронну чергу на сайті, або звернутись в порядку "живої" черги. З собою потрібно мати такий перелік документів:
Алгоритм надання послуги
Відновлення посвідчень водія здійснюється за стандартним алгоритмом. Після отримання пакета документів, співробітники ДП "Документ" фотографують громадянина та створюють заявку на відновлення посвідчення водія, яку розглядає в Україні адміністратор сервісного центру МВС. У разі схвалення, нове посвідчення видруковують за кордоном на бланку та передають замовнику.
Адреси ДП "Документ" у Польщі, де відновлюють посвідчення водія:
Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С);
Гданськ: Алея Грюнвальдська, 415.
Нагадуємо, що відновити посвідчення водія також можна у Стамбулі.
А обмін посвідчення здійснюється у всіх 11 підрозділах ДП "Документ" за кордоном. Зокрема, у Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині, Туреччині та Іспанії.
Додамо, що Туреччина визнає українські водійські права без екзамену.
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