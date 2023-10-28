Украинцы смогут обменять водительские права в Польше: алгоритм действий

Граждане Украины могут совершить обмен водительского удостоверения в Польше. Программа доступна уже в четырех городах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
По данным министерства, сразу в четырех городах Польши в подразделениях ГП "Документ" украинцы могут восстанавливать свое водительское удостоверение.
Польша стала второй после Турции, в которой запустили новую услугу для наших сограждан, вынужденных уехать за границу.
Ранее в Польше украинские водители только обменивали имеющееся водительское удостоверение. А сейчас в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове можно восстанавливать права по потере или похищению.
Эту услугу удалось запустить благодаря плодотворному сотрудничеству Главного сервисного центра МВД по ГП "Документ", входящему в сферу управления Государственной миграционной службы Украины. В результате между сервисными центрами МВД и центрами ГП "Документ" в Польше были подписаны согласованные решения.
Как получить услугу
Для восстановления водительского удостоверения необходимо обратиться в ГП «Документ» в один из четырех городов Польши, где предоставляется эта услуга. Записаться можно онлайн через электронную очередь на сайте или обратиться в порядке "живой" очереди. С собой нужно иметь такой список документов:
Алгоритм предоставления услуги
Восстановление водительских удостоверений осуществляется по стандартному алгоритму. После получения пакета документов сотрудники ГП "Документ" фотографируют гражданина и создают заявку на восстановление водительского удостоверения, которую рассматривает в Украине администратор сервисного центра МВД. В случае одобрения новое удостоверение отпечатывают за границей на бланке и передают заказчику.
Адреса ГП "Документ" в Польше, где восстанавливают водительское удостоверение:
Краков: Галерея Краковская (2 этаж, вход только с паркинга сектор С) ;
Гданьск: Аллея Грюнвальдская, 415.
Напоминаем, что восстановить водительское удостоверение также можно в Стамбуле.
А обмен удостоверения осуществляется во всех 11 подразделах ГП "Документ" за границей. В частности, в Польше, Чехии, Словакии, Германии, Турции и Испании.
Добавим, что Турция признает украинские водительские права без экзамена.
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