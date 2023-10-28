Украинцы смогут обменять водительские права в Польше: алгоритм действий

По данным министерства, сразу в четырех городах Польши в подразделениях ГП "Документ" украинцы могут восстанавливать свое водительское удостоверение.

Польша стала второй после Турции, в которой запустили новую услугу для наших сограждан, вынужденных уехать за границу.

Ранее в Польше украинские водители только обменивали имеющееся водительское удостоверение. А сейчас в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове можно восстанавливать права по потере или похищению.

Эту услугу удалось запустить благодаря плодотворному сотрудничеству Главного сервисного центра МВД по ГП "Документ", входящему в сферу управления Государственной миграционной службы Украины. В результате между сервисными центрами МВД и центрами ГП "Документ" в Польше были подписаны согласованные решения.

Как получить услугу

Для восстановления водительского удостоверения необходимо обратиться в ГП «Документ» в один из четырех городов Польши, где предоставляется эта услуга. Записаться можно онлайн через электронную очередь на сайте или обратиться в порядке "живой" очереди. С собой нужно иметь такой список документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства лица, или загранпаспорт;

справка налогоплательщика;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т.п.) в случае изменения персональных данных;

медицинская справка (на период военного положения не обязательна).

Алгоритм предоставления услуги

Восстановление водительских удостоверений осуществляется по стандартному алгоритму. После получения пакета документов сотрудники ГП "Документ" фотографируют гражданина и создают заявку на восстановление водительского удостоверения, которую рассматривает в Украине администратор сервисного центра МВД. В случае одобрения новое удостоверение отпечатывают за границей на бланке и передают заказчику.

Адреса ГП "Документ" в Польше, где восстанавливают водительское удостоверение:

Напоминаем, что восстановить водительское удостоверение также можно в Стамбуле.

А обмен удостоверения осуществляется во всех 11 подразделах ГП "Документ" за границей. В частности, в Польше, Чехии, Словакии, Германии, Турции и Испании.

Добавим, что Турция признает украинские водительские права без экзамена.

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