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Українці можуть відновити водійські права у Стамбулі: як це зробити

Субота 21 жовтня 2023 22:26
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Українці можуть відновити водійські права у Стамбулі: як це зробити Фото: українці можуть відновити водійські права у Стамбулі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Відтепер українці можуть відновити втрачене чи викраде посвідчення водія в державному підприємстві "Документ" у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Відновити водійське можна в разі:

  • Пошкодження документа або ж коли документ непридатний для подальшого користування.
  • Втрати чи викрадення.

При цьому раніше українці могли лише обміняти наявний у них пластиковий бланк посвідчення водія.

Зазначимо, що записатись на відновлення водійських прав можливо онлайн, через електронну чергу на сайті, чи в порядку "живої" черги.

Для отримання послуги необхідно надати:

  • Паспорт громадянина України із зазначеним зареєстрованим місцем проживання.
  • Довідку платника податків.
  • Документ, що підтверджує зміну особистих даних (за необхідності).

У Стамбулі послугу можна отримати за адресою: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Додамо, що Туреччина визнає українські водійські права без екзамену.

До того ж, Україна запускає послугу доставки посвідчення водія за кордоном. Спершу послуга запрацює у Польщі.

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Міністерство внутрішніх справ України Стамбул Турция Водійське посвідчення
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