Українці можуть відновити водійські права у Стамбулі: як це зробити

Відтепер українці можуть відновити втрачене чи викраде посвідчення водія в державному підприємстві "Документ" у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС .

Відновити водійське можна в разі:

Пошкодження документа або ж коли документ непридатний для подальшого користування.

Втрати чи викрадення.

При цьому раніше українці могли лише обміняти наявний у них пластиковий бланк посвідчення водія.

Зазначимо, що записатись на відновлення водійських прав можливо онлайн, через електронну чергу на сайті, чи в порядку "живої" черги.

Для отримання послуги необхідно надати:

Паспорт громадянина України із зазначеним зареєстрованим місцем проживання.

Довідку платника податків.

Документ, що підтверджує зміну особистих даних (за необхідності).

У Стамбулі послугу можна отримати за адресою: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Додамо, що Туреччина визнає українські водійські права без екзамену.

До того ж, Україна запускає послугу доставки посвідчення водія за кордоном. Спершу послуга запрацює у Польщі.

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