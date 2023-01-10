ua ru
Вт, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туреччина визнає українські водійські права без екзамену

Новость на русском →
Турреччина, Вівторок 10 січня 2023 19:27
Туреччина визнає українські водійські права без екзамену Фото: набула чинності Угода про взаємне визнання і обмін водійських прав між Україною та Туреччиною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 10 січня, набула чинності Угода про взаємне визнання й обмін національних посвідчень водія між Україною та Туреччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України в Telegram.

Дана Угода означає, що громадяни України, які переїхали на тимчасове або постійне проживання до Туреччини, зможуть обміняти своє українське посвідчення водія на турецьке без складання теоретичних і практичних іспитів. Так само громадяни Туреччини, які тимчасово чи постійно проживають в Україні та мають турецьку посвідку водія, зможуть обміняти її без складання іспитів у сервісному центрі МВС.

Щоб обміняти посвідчення водія громадянам України, що проживають в Туреччині, можна звернутись до місцевих управлінь населення, надавши, при цьому передбачений законодавством Турецької Республіки перелік документів.

Для обміну національного посвідчення водія, виданого в Туреччині, громадянин Туреччини має звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС на території України й подати такі документи:

  • посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання;
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ІПН);
  • медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом (на час дії воєнного стану медична довідка не є обов’язковою);
  • турецьке національне посвідчення водія та його засвідчений переклад українською мовою.

Двостороння угода стосується посвідчень водія всіх категорій транспортних засобів.

Нагадаємо, ще в одному місті Польщі з'явилась точка обміну українських водійських прав.

Своєю чергою, через потік біженців, що був спричинений повномаштабним вторгненням Росії в Україну Литва хоче спростити для українців обмін водійських прав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Водійське посвідчення
NEWS
Українські військові підбили катер окупантів під Херсоном: перші подробиці
Українські військові підбили катер окупантів під Херсоном: перші подробиці
DAILY
Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році