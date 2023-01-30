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Українці зможуть обміняти посвідчення водія у Туреччині

Фото: українці зможуть обміняти посвідчення водія у Туреччині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Зовсім скоро українці зможуть обміняти посвідчення водія у Стамбулі (Туреччина) в центрі ДП "Документ".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Повідомляється, що 27 січня в Регіональному сервісному центрі МВС в Житомирській області було підписане узгоджене рішення про співпрацю Головного сервісного центру МВС з ДП "Документ", який входить до сфери управління Державної міграційної служби. Невдовзі це дасть можливість обмінювати українське посвідчення водія на таке ж українське у Стамбулі.

Послуга обміну посвідчення надаватиметься:

  • у разі зміни анкетних даних водія;
  • коли закінчився термін дії (актуально переважно для посвідчень водія, виданих вперше, оскільки їх термін дії - 2 роки);
  • у разі пошкодження посвідчення водія.

РБК-Україна повідомляло, що українці вже можуть обмінювати посвідчення водія у Польщі. Зараз така можливість доступна у таких містах:

  • Варшава, 02-222, Aleji Jerozolimskie, 179 (ТРЦ Blue City, 2 поверх);
  • Гданськ, 80-309, Aleja Grunwaldzka 415;
  • Краків,31-154, Pawia, 5 (ТЦ Galeria Krakowska);
  • Вроцлав, 54-118, Aleja Śląska (Tarczyński Arena).

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Україні з'являться нові автомобільні номери.

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