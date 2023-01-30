Украинцы смогут обменять водительское удостоверение в Турции

Совсем скоро украинцы смогут обменять водительское удостоверение в Стамбуле (Турция) в центре ГП "Документ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Сообщается, что 27 января в Региональном сервисном центре МВД в Житомирской области было подписано согласованное решение о сотрудничестве Главного сервисного центра МВД с ГП "Документ", который входит в сферу управления Государственной миграционной службы. Вскоре это позволит обменивать украинское водительское удостоверение на такое же украинское в Стамбуле.
Услуга обмена удостоверения предоставляется:
РБК-Украина сообщало, что украинцы уже могут обменивать водительские права в Польше. Сейчас такая возможность доступна в таких городах:
Напомним, РБК-Украина писало, что в Украине появятся новые автомобильные номера.
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