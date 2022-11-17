Українці зможуть обміняти посвідчення водія у двох містах Польщі

Українці тепер зможуть обміняти посвідчення водія у двох містах Польщі – у Варшаві та Гданську.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram МВС України.

Послуга обміну українського посвідчення водія стала доступною у Гданську, а з початку вересня її надавали у Варшаві. За перші два дні видачі прав водія в Гданську послугою встигли скористатися 17 українців.

Гданськ став другим містом у Польщі, де можна отримати послугу обміну національного посвідчення водія, виданого в Україні.

Раніше ми писали, що громадяни України тепер зможуть не складати в Литві теоретичний та практичний екзамени при обміні прав водія категорії B з українських на місцеві.

Також повідомлялося, що в Україні можна буде реєструвати авто, або оформити посвідчення водія без використання пластикових бланків. Така нагода з'явиться з 14 грудня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.