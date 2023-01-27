В Україні з'являться нові автомобільні номери, МВС затвердило зміни

В Україні власники зареєстрованих автомобілів отримуватимуть нові номери. Міністерство внутрішніх справ затвердило зміни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на наказ МВС .

Відповідно до документа, номерні знаки автомобілів, які оформляють онлайн або ж через додаток "Дія", замість перших двох літер, які позначаються регіон, використовуватимуть такі позначення:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні нещодавно знизилась ціна на бензин та дизельне пальне.

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