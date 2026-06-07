Українці зможуть фіксувати пошкоджене майно за спрощеною процедурою

В Україні розширюють можливості для підтвердження пошкодженого чи зруйнованого житла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.
Кабінет міністрів запроваджує додаткові механізми, які спростять громадянам процес підтвердження руйнувань для отримання державної допомоги.
"Розширюємо можливості підтвердження факту зруйнування або пошкодження житла. Тепер для цього можна буде використовувати акт дистанційного обстеження", - зазначила Свириденко.
Паралельно уряд посилює контроль за призначенням грошової допомоги, роблячи систему розподілу коштів більш відкритою для громадян. Відтепер уся необхідна інформація буде відображатися в персональних кабінетах Пенсійного фонду України (ПФУ).
За словами премʼєр-міністерки, система компенсацій стане більш прозорою.
Зокрема, в електронному кабінеті ПФУ можна буде бачити інформацію про призначення компенсації, причини відмови у виплатах, детальний розрахунок її розміру, нараховані виплати.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України вже ухвалив низку рішень для соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема, в Україні діє порядок, згідно з яким держава компенсує деякі витрати на комунальні послуги пунктам евакуації переселенців.
Механізм відшкодування розрахований на власників або орендарів збірних і транзитних центрів, де евакуйовані люди перебувають тимчасово перед подальшим розселенням.
Крім того, з 1 травня в країні стартувала програма бронювання коштів за житловими ваучерами через застосунок "Дія". Завдяки цьому ВПО з окупованих територій можуть отримати 2 мільйони гривень на нову оселю.
Програма діє в межах проєкту "єВідновлення", а право першочергового бронювання грошей на купівлю будинку чи квартири надано ветеранам та особам з інвалідністю внаслідок війни.