Українці зможуть фіксувати пошкоджене майно за спрощеною процедурою

Допомога переселенцям в Україні

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України вже ухвалив низку рішень для соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема, в Україні діє порядок, згідно з яким держава компенсує деякі витрати на комунальні послуги пунктам евакуації переселенців.

Механізм відшкодування розрахований на власників або орендарів збірних і транзитних центрів, де евакуйовані люди перебувають тимчасово перед подальшим розселенням.

Крім того, з 1 травня в країні стартувала програма бронювання коштів за житловими ваучерами через застосунок "Дія". Завдяки цьому ВПО з окупованих територій можуть отримати 2 мільйони гривень на нову оселю.

Програма діє в межах проєкту "єВідновлення", а право першочергового бронювання грошей на купівлю будинку чи квартири надано ветеранам та особам з інвалідністю внаслідок війни.