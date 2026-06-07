В Україні розширять підтримку переселенців та гарантують житло дитячим будинкам

Кабінет міністрів України збільшив терміни надання компенсацій закладам, які розміщують переселенців без документів. Крім того, державну підтримку отримають дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

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За її словами, Кабінет міністрів України ухвалив рішення збільшити строк надання компенсації закладам, які розміщують внутрішньо переміщених осіб, що через бойові дії втратили свої документи.

Відтепер цей період продовжено до 90 днів замість колишніх 60.

Субвенції та житло для дитячих будинків

Паралельно Уряд затвердив порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету для забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ).

У Державному бюджеті на 2026 рік на ці потреби закладено 833 млн гривень.

Насамперед фінансову допомогу спрямують на підтримку найбільш вразливих категорій сімей.

Пріоритет при розподілі коштів надаватиметься родинам, які вимушено евакуювалися через війну, повністю втратили власну домівку, які наразі повертаються в Україну з-за кордону.