Украинцы смогут фиксировать поврежденное имущество по упрощенной процедуре

В Украине расширяют возможности для подтверждения поврежденного или разрушенного жилья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Кабинет министров вводит дополнительные механизмы, которые упростят гражданам процесс подтверждения разрушений для получения государственной помощи.
"Расширяем возможности подтверждения факта разрушения или повреждения жилья. Теперь для этого можно будет использовать акт дистанционного обследования", - отметила Свириденко.
Параллельно правительство усиливает контроль за назначением денежной помощи, делая систему распределения средств более открытой для граждан. Отныне вся необходимая информация будет отображаться в персональных кабинетах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По словам премьер-министра, система компенсаций станет более прозрачной.
В частности, в электронном кабинете ПФУ можно будет видеть информацию о назначении компенсации, причины отказа в выплатах, детальный расчет ее размера, начисленные выплаты.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины уже принял ряд решений для социальной поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, в Украине действует порядок, согласно которому государство компенсирует некоторые расходы на коммунальные услуги пунктам эвакуации переселенцев.
Механизм возмещения рассчитан на владельцев или арендаторов сборных и транзитных центров, где эвакуированные люди находятся временно перед дальнейшим расселением.
Кроме того, с 1 мая в стране стартовала программа бронирования средств по жилищным ваучерам через приложение "Дія". Благодаря этому ВПЛ с оккупированных территорий могут получить 2 миллиона гривен на новое жилье.
Программа действует в рамках проекта "еВідновлення", а право первоочередного бронирования денег на покупку дома или квартиры предоставлено ветеранам и лицам с инвалидностью вследствие войны.