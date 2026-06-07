Украинцы смогут фиксировать поврежденное имущество по упрощенной процедуре

Новый инструмент фиксации разрушений

Кабинет министров вводит дополнительные механизмы, которые упростят гражданам процесс подтверждения разрушений для получения государственной помощи.

"Расширяем возможности подтверждения факта разрушения или повреждения жилья. Теперь для этого можно будет использовать акт дистанционного обследования", - отметила Свириденко.

Параллельно правительство усиливает контроль за назначением денежной помощи, делая систему распределения средств более открытой для граждан. Отныне вся необходимая информация будет отображаться в персональных кабинетах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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По словам премьер-министра, система компенсаций станет более прозрачной.

В частности, в электронном кабинете ПФУ можно будет видеть информацию о назначении компенсации, причины отказа в выплатах, детальный расчет ее размера, начисленные выплаты.