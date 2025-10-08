ua en ru
Украинцы смогут бронировать и закреплять номера за авто через "Дію"

Среда 08 октября 2025 21:57
Украинцы смогут бронировать и закреплять номера за авто через "Дію" Фото: Кабмин разрешил бронировать и закреплять номера за авто через "Дію" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины разрешил запуск новых водительских услуг в "Дії". Украинцы смогут бронировать и закреплять номерные знаки за авто онлайн, без посещения Сервисных центров МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что услуга позволит через "Дію" оставить свои номерные знаки после перерегистрации транспорта или замены техпаспорта, а затем закрепить их за новым.

"Раньше нужно было ехать в Сервисный центр МВД, чтобы оставить там номерной знак на хранение. Скоро все будет происходить онлайн, а номер будет оставаться у вас дома и храниться в "цифре", - сообщили в ведомстве.

Что еще станет доступным для водителей в "Дії":

  • просмотр сохраненных номерных знаков, замена их способа хранения и продление срока;
  • бронирование номеров и выбор нужной комбинации из своего "запаса" для нового авто.

Напомним, ранее мы сообщали, какой штраф в Украине придется заплатить за грязные номера на авто.

Также мы рассказывали о действующих и устаревших номерных знаках для авто.

К тому же в МВД напоминали, кто из водителей может потерять номерной знак и что делать.

