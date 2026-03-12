Украинцы смогут бесплатно получать правовую помощь в 28 странах: Рада приняла закон

Украинцы теперь будут иметь такие же права на юридическую помощь как и жители стран-участников Конвенции (фото: Freepik):

Верховная Рада 12 марта поддержала присоединение Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию. Теперь украинцы смогут получать бесплатную юридическую помощь в гражданских и хозяйственных делах в большинстве стран Европы наравне с их гражданами.

Главное: Равенство в судах: Украинцы за рубежом теперь имеют те же права на бесплатного юриста, что и местные жители.

Украинцы за рубежом теперь имеют те же права на бесплатного юриста, что и местные жители. Бюджетная экономия: Реализация закона не требует дополнительных расходов из госбюджета Украины - процедуры будут проходить через имеющиеся ресурсы Минюста.

Реализация закона не требует дополнительных расходов из госбюджета Украины - процедуры будут проходить через имеющиеся ресурсы Минюста. Сроки: Конвенция начнет действовать для Украины через три месяца после завершения всех дипломатических формальностей. Что дает этот закон гражданам Основная цель документа - убрать финансовые и бюрократические барьеры для людей, которые нуждаются в защите прав за пределами Украины. Согласно Конвенции, украинцы получат: Бесплатных адвокатов: право на бесплатную помощь в судах стран-участниц;

право на бесплатную помощь в судах стран-участниц; Упрощенный документооборот: освобождение документов от легализации и дополнительных оплат за рассмотрение;

освобождение документов от легализации и дополнительных оплат за рассмотрение; Доступ к реестрам: возможность бесплатно получать выписки из государственных реестров и копии судебных решений за рубежом. География помощи Сейчас участниками Конвенции являются 28 государств. Среди них - большинство стран ЕС. Сотрудничество будет происходить через специальные центральные органы, которые будут обрабатывать запросы граждан в максимально короткие сроки. Важно, что закон запрещает арест или содержание под стражей как способ исполнения решений по гражданским делам, что значительно усиливает юридическую безопасность украинцев. Участниками конвенции являются: Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Эстония, Испания, Казахстан, Коста-Рика, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция, Швейцария.