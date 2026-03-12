Украинцы смогут бесплатно получать правовую помощь в 28 странах: Рада приняла закон
Верховная Рада 12 марта поддержала присоединение Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию. Теперь украинцы смогут получать бесплатную юридическую помощь в гражданских и хозяйственных делах в большинстве стран Европы наравне с их гражданами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карту законопроекта 0304.
Главное:
- Равенство в судах: Украинцы за рубежом теперь имеют те же права на бесплатного юриста, что и местные жители.
- Бюджетная экономия: Реализация закона не требует дополнительных расходов из госбюджета Украины - процедуры будут проходить через имеющиеся ресурсы Минюста.
- Сроки: Конвенция начнет действовать для Украины через три месяца после завершения всех дипломатических формальностей.
Что дает этот закон гражданам
Основная цель документа - убрать финансовые и бюрократические барьеры для людей, которые нуждаются в защите прав за пределами Украины. Согласно Конвенции, украинцы получат:
- Бесплатных адвокатов: право на бесплатную помощь в судах стран-участниц;
- Упрощенный документооборот: освобождение документов от легализации и дополнительных оплат за рассмотрение;
- Доступ к реестрам: возможность бесплатно получать выписки из государственных реестров и копии судебных решений за рубежом.
География помощи
Сейчас участниками Конвенции являются 28 государств. Среди них - большинство стран ЕС. Сотрудничество будет происходить через специальные центральные органы, которые будут обрабатывать запросы граждан в максимально короткие сроки.
Важно, что закон запрещает арест или содержание под стражей как способ исполнения решений по гражданским делам, что значительно усиливает юридическую безопасность украинцев.
Участниками конвенции являются: Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Эстония, Испания, Казахстан, Коста-Рика, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция, Швейцария.
Ранее мы писали о том, что в январе этого года Латвия разорвала с Россией договор о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах.
Читайте также о том, что военнослужащие могут бесплатно получить правовую помощь. Их проконсультируют по вопросам, связанным со службой, а также перерасчет пенсии, начисление льгот или оформление наследства.
Кроме того, мы делились алгоримом, как ВПО могут бесплатно получить правовую помощь и по поводу каких вопросов.