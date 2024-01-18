Латвія розірвала договір про правову допомогу з Росією

Парламент Латвії сьогодні, 18 січня, вирішив розірвати з Росією договір про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Парламентарії підтримали законопроєкт про зупинення дії договору. За денонсацію проголосували 64 депутати, 10 виступили проти.

Голова комісії у закордонних справах Ріхардс Колс пояснив, що цю угоду було укладено, щоб сприяти співпраці у сфері правової допомоги.

"Як і низка інших двосторонніх договорів, він ґрунтується на взаємній довірі та впевненості. Росія втратила довіру і довела, що на неї не можна покластися. Денонсуючи цю угоду, ми чітко говоримо: довіри немає", - зазначив Колс.

Що буде далі

Договір Латвії та Росії про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах був ратифікований 1 червня 1993 року. Колс наголосив, що він уже давно не відповідає сучасності та суперечить зобов'язанням, які взяла на себе Латвія під час вступу до Європейського союзу, який рекомендує відмовитися від таких договорів.

Після денонсації договір діятиме ще шість місяців із дня набрання відповідним законопроєктом чинності.

Потім правове співробітництво здійснюватиметься в рамках таких міжнародно-обов'язкових документів, як конвенція Ради Європи про взаємну допомогу в кримінальних справах і Гаазька конвенція у цивільних справах.

Розрив договорів пов'язаний із війною в Україні

Видання пише, що у зв'язку з війною РФ проти України та санкціями, спрямованими проти Кремля, комісія Сейму у закордонних справах раніше запропонувала галузевим міністерствам оцінити відповідність двосторонніх договорів Латвії та Росії геополітичній ситуації.

У результаті парламент вирішив призупинити дію або денонсувати кілька двосторонніх угод або окремі їхні статті.

Латвія та санкції проти Росії

4 січня стало відомо, що міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс планує запропонувати внести заборону на імпорт російського та білоруського зерна до наступного пакета санкцій Євросоюзу проти РФ.

Також регулятор Латвії закрив доступ до всіх сайтів, пов'язаних із російським "Яндексом".

Сьогодні стало відомо, що влада Латвії відправила близько тисячі росіянам, які проживають у країні, листи з вимогою протягом двох тижнів покинути країну. Також вони можуть врегулювати свій статус перебування відповідно до чинних законів