Українці збільшили купівлю доларів і євро в банках
Українці у вересні дещо збільшили купівлю доларів і євро в банках. Однак попит на готівкову валюту значно нижчий, ніж на початку року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Населення України у вересні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,854 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,210 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 356 млн доларів.
Обсяг купівлі зріс на 1,5% порівняно із серпнем. Загалом з початку року українці купили в банках 4,854 млрд доларів.
Курс долара у вересні
Курс долара на готівковому ринку у вересні коливався близько рівня 41,50-41,60 гривень. У підсумку за місяць долар впав на 5 копійок до 41,45 гривень. Курс євро зріс за місяць на 35 копійок до 48,85 гривень.
Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс здебільшого коливався біля рівня 41,20-41,30 грн/долар.
Офіційний курс долара протягом місяця коливався в діапазоні від 41,12 до 41,49 грн/долар. У підсумку за вересень долар подорожчав на 5 копійок до 41,31 гривень. Курс нижчий, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).
Валютні резерви українців
Українці у 2025 році купують значно менше готівкової валюти. За даними НБУ, за серпень 2025 року обсяг валюти поза банками оцінено в 0,5 млрд доларів (торік - 1,0 млрд доларів), за січень-серпень - 5,6 млрд доларів (торік - у 9,8 млрд доларів).
У квітні НБУ зафіксував аномальне явище. Уперше із серпня 2023 року українці більше продавали валюту, ніж купували.
У II кварталі 2025 року чистий попит населення на готівкову іноземну валюту скоротився до 0,8 млрд доларів, порівняно з 2,8 млрд у I кварталі. Фіксувалися найменші щомісячні обсяги попиту з жовтня 2023 року - в середньому 0,3 млрд доларів.
За даними НБУ, чистий попит на готівковий долар у II кварталі 2025 року знизився до 0,1 млрд доларів з 1,9 млрд доларів у попередньому кварталі. Попит на готівковий євро, навпаки, зменшився незначно.