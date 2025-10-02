Українці збільшили купівлю доларів і євро в банках

Українці у вересні дещо збільшили купівлю доларів і євро в банках. Однак попит на готівкову валюту значно нижчий, ніж на початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ ).

Населення України у вересні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,854 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,210 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 356 млн доларів.



Обсяг купівлі зріс на 1,5% порівняно із серпнем. Загалом з початку року українці купили в банках 4,854 млрд доларів.

Курс долара у вересні

Курс долара на готівковому ринку у вересні коливався близько рівня 41,50-41,60 гривень. У підсумку за місяць долар впав на 5 копійок до 41,45 гривень. Курс євро зріс за місяць на 35 копійок до 48,85 гривень.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс здебільшого коливався біля рівня 41,20-41,30 грн/долар.

Офіційний курс долара протягом місяця коливався в діапазоні від 41,12 до 41,49 грн/долар. У підсумку за вересень долар подорожчав на 5 копійок до 41,31 гривень. Курс нижчий, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).