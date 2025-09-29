НБУ різко знизив курс долара на останній день вересня

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 30 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3176 гривень за 1 долар (-0,1613 грн). За вересень долар подорожчав на 5 копійок (41,2602 грн/долар на 31 серпня).

bank.gov.ua Офіційний курс євро становитиме 48,4408 гривень за 1 євро (+0,0349 грн).

bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс упав на 21 копійку до 41,26-41,29 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com На готівковому ринку долар впав до 41,60 гривень, євро впав до 48,90 гривень.