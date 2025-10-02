ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Украинцы увеличили покупку долларов и евро в банках

Украина, Четверг 02 октября 2025 08:25
UA EN RU
Украинцы увеличили покупку долларов и евро в банках Фото: украинцы за месяц пополнили свои валютные резервы на 356 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы в сентябре немного увеличили покупку долларов и евро банках. Однако спрос на наличную валюту в значительно ниже, чем в начале года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Население Украины в сентябре 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,854 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,210 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 356 млн долларов.
Украинцы увеличили покупку долларов и евро в банках

Объем покупки вырос на 1,5% по сравнению с августом. Всего с начала года украинцы купили в банках 4,854 млрд долларов.

Курс доллара в сентябре

Курс доллара на наличном рынке в сентябре колебался около уровня 41,50-41,60 гривен. В итоге за месяц доллар упал на 5 копеек до 41,45 гривен. Курс евро вырос за месяц на 35 копеек до 48,85 гривен.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс в основном колебался около уровня 41,20-41,30 грн/доллар.

Официальный курс доллара в течение месяца колебался в диапазоне от 41,12 до 41,49 грн/доллар. В итоге за сентябрь доллар подорожал на 5 копеек до 41,31 гривен. Курс ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).

Валютные резервы украинцев

Украинцы в 2025 году покупают значительно меньше наличной валюты. По данным НБУ, за август 2025 года объем валюты вне банков оценен в 0,5 млрд долларов (в прошлом году - 1,0 млрд долларов), за январь-август - 5,6 млрд долларов (в прошлом году - у 9,8 млрд долларов).

В апреле НБУ зафиксировал аномальное явление. Впервые с августа 2023 года украинцы больше продавали валюту, чем покупали.

Во II квартале 2025 года чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился до 0,8 млрд долларов, по сравнению с 2,8 млрд в I квартале. Фиксировались наименьшие ежемесячные объемы спроса с октября 2023 года - в среднем 0,3 млрд долларов.

По данным НБУ, чистый спрос на наличный доллар во II квартале 2025 года снизился до 0,1 млрд долларов с 1,9 млрд долларов в предыдущем квартале. Спрос на наличный евро, наоборот, уменьшился незначительно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Национальный банк Украины
Новости
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным