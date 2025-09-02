Українці збільшили купівлю доларів і євро в банках на 30%

Українці в серпні збільшили купівлю доларів і євро в банках. Однак попит на готівкову валюту значно нижчий, ніж на початку року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Населення України в серпні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,907 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,258 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 351 млн доларів.
Обсяг купівлі зріс на 30% порівняно з липнем. Загалом з початку року українці купили в банках 4,499 млрд доларів.
Курс долара на готівковому ринку в серпні коливався близько рівня 41,50-41,60-гривень. У підсумку за місяць долар впав на 40 копійок до 41,50 гривень. Курс євро впав за місяць впав на 20 копійок до 48,50 гривень.
Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс здебільшого коливався близько рівня 41,20-41,45 грн/долар.
Протягом серпня офіційний курс долара коливався в діапазоні 41,21 до 41,79 гривень. У підсумку за місяць курс долара впав на 50 копійок з 41,76 до 41,26 гривень. Курс нижчий, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).
Українці у 2025 році купують значно менше готівкової валюти. За даними НБУ, за липень 2025 року обсяг валюти поза банками оцінено в 0,4 млрд доларів (торік - 1,4 млрд доларів), за січень-липень - 5,2 млрд доларів (торік - 8,8 млрд доларів).
У квітні НБУ зафіксував аномальне явище. Уперше із серпня 2023 року українці більше продавали валюту, ніж купували.
У II кварталі 2025 року чистий попит населення на готівкову іноземну валюту скоротився до 0,8 млрд доларів, порівняно з 2,8 млрд у I кварталі. Фіксувалися найменші щомісячні обсяги попиту з жовтня 2023 року - в середньому 0,3 млрд доларів.
За даними НБУ, чистий попит на готівковий долар у II кварталі 2025 року знизився до 0,1 млрд доларів з 1,9 млрд доларів у попередньому кварталі. Попит на готівковий євро, навпаки, зменшився незначно.