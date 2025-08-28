НБУ знизив курс долара на останній день серпня

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні на останній робочий день серпня. За місяць долар подешевшав на 50 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара впав до 41,50 гривень, курс євро до 48,45 гривень.

На міжбанку сьогодні курс упав на 2 копійки до 41,25-41,29 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 29-31 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2602 гривень за 1 долар (-0,0620 грн).

Курс долара в серпні

НБУ тримав курс долара в серпні нижчим, ніж у липні. Долар кілька разів оновлював мінімуми з початку квітня, коли курс був найнижчим цього року.

У підсумку курс долара за серпень впав на 50 копійок - з 41,76 до 41,26 грн/долар.

На готівковому ринку курс долара впав за місяць на 40 копійок до 41,50 гривень. Курс євро опустився на 25 копійок до 48,45 гривень.

За останній рік курс долара практично не змінився. Курс НБУ на 31 серпня 2024 року становив 41,19 грн/долар.