НБУ знизив курс долара на останній день серпня
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні на останній робочий день серпня. За місяць долар подешевшав на 50 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 29-31 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2602 гривень за 1 долар (-0,0620 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,1341 гривень за 1 євро (0,2541 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс упав на 2 копійки до 41,25-41,29 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав до 41,50 гривень, курс євро до 48,45 гривень.
Курс долара в серпні
НБУ тримав курс долара в серпні нижчим, ніж у липні. Долар кілька разів оновлював мінімуми з початку квітня, коли курс був найнижчим цього року.
У підсумку курс долара за серпень впав на 50 копійок - з 41,76 до 41,26 грн/долар.
На готівковому ринку курс долара впав за місяць на 40 копійок до 41,50 гривень. Курс євро опустився на 25 копійок до 48,45 гривень.
За останній рік курс долара практично не змінився. Курс НБУ на 31 серпня 2024 року становив 41,19 грн/долар.