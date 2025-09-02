Украинцы увеличили покупку долларов и евро в банках на 30%

Население Украины в августе 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,907 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,258 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 351 млн долларов.



Объем покупки вырос на 30% по сравнению с июлем. Всего с начала года украинцы купили в банках 4,499 млрд долларов.



Курс доллара в августе

Курс доллара на наличном рынке в августе колебался около уровня 41,50-41,60-гривен. В итоге за месяц доллар упал на 40 копеек до 41,50 гривен. Курс евро упал за месяц упал на 20 копеек до 48,50 гривен.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс в основном колебался около уровня 41,20-41,45 грн/доллар.

В течение августа официальный курс доллара колебался в диапазоне 41,21 до 41,79 гривен. В итоге за месяц курс доллара упал на 50 копеек с 41,76 до 41,26 гривен. Курс ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).