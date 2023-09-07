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Українці використовуватимуть боєприпаси зі збідненим ураном відповідально, - Пентагон

Фото: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх (flickr com)
Автор: Максим Шушко

Сполучені Штати Америки 6 вересня, оголосили про поставку Україні снарядів зі збідненим ураном. В Пентагоні висловили впевненість, що українські війська використовуватимуть їх відповідально.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх CNN.

Зазначається, що боєприпаси зі збідненим ураном можуть стріляти з танків американських танків Abrams, які мають надійти в Україну цієї осені. Вони можуть пробивати броньові пластини, адже набої зі збідненого урану майже на 70% щільніші за свинець.

"Ми абсолютно впевнені, що українці використовуватимуть їх відповідально, борючись за повернення своєї суверенної території", - сказага Сінгх. 

Передача Україні снарядів зі збідненим ураном

Велика Британія оголосила про передачу снарядів зі збідненим ураном Україні 21 березня. Тоді в Сполученому Королівстві зазначили, що вони будуть передані разом із ескадроном основних бойових танків Challenger 2.

В Пентагоні спочатку заявили, що не будуть наслідувати приклад Британії і передавати Україні подібне озброєння. Однак, вже в червні стало відомо, що Білий дім після кількох тижнів внутрішніх дебатів про те, як оснастити танки Abrams, які США передають Києву, готовий надати Україні снаряди зі збідненим ураном

Детальніше про снаряди зі збідненим ураном читайте у матеріалі РБК-Україна "Україна отримає від США "уранові снаряди": що це і чому їх бояться росіяни".

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