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Украинцы будут использовать боеприпасы с обедненным ураном ответственно, - Пентагон

Фото: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх (flickr com)
Автор: Максим Шушко

Соединенные Штаты Америки 6 сентября объявили о поставке Украине снарядов с обедненным ураном. В Пентагоне выразили уверенность, что украинские войска будут использовать их ответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх CNN.

Отмечается, что боеприпасы с обедненным ураном могут стрелять из танков американских танков Abrams, которые должны поступить в Украину нынешней осенью. Они могут пробивать броневые пластины, ведь патроны из обедненного урана почти на 70% плотнее свинца.

"Мы абсолютно уверены, что украинцы будут использовать их ответственно, борясь за возвращение своей суверенной территории", - сказал Сингх.

Передача Украине снарядов с обедненным ураном

Великобритания объявила о передаче снарядов с обедненным ураном Украине 21 марта. В Соединенном Королевстве отметили, что они будут переданы вместе с эскадроном основных боевых танков Challenger 2.

В Пентагоне сначала заявили, что не будут следовать примеру Британии и передавать Украине подобное вооружение. Однако уже в июне стало известно, что Белый дом после нескольких недель внутренних дебатов о том, как оснастить танки Abrams, которые США передают Киеву, готовы предоставить Украине снаряды с обедненным ураном.

Детальнее о снарядах с обедненным ураном читайте в материале РБК-Украина "Украина получит от США "урановые снаряды": что это и почему их боятся россияне".

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