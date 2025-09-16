Українці дали новий прогноз тривалості війни з Росією

Українці не вірять у швидке завершення війни з Росією. І більшість готові терпіти стільки, скільки потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

У вересні 2025 року лише 18% українців очікують, що війна завершиться до кінця 2025 року. Натомість 27% опитаних говорять про 2026 рік, 32% - про 2027 рік і пізніше. Кожен четвертий респондент (23%) відповів "не знаю".



При цьому більшість українців (62%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно (на початку червня 2025 року показники були ідентичні). Ще 4% відповіли, що готові терпіти близько року.

Про більш короткий період (пів року чи декілька місяців) говорять 21% респондентів (практично без змін за останні декілька місяців).



Опитування КМІС проводилося з 2 по 14 вересня 2025 року серед 1023 респондентів по всій Україні.