Три чверті українців вірять у перемогу: як вона може виглядати

Україна, П'ятниця 22 серпня 2025 12:22
Три чверті українців вірять у перемогу: як вона може виглядати
Автор: Олександр Білоус

У серпні 2025 року абсолютна більшість респондентів (73%) продовжує вірити в перемогу України у війні проти Росії. Не вірять у перемогу 17% опитаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Як зазначають соціологи, значний зсув у вірі в перемогу України відбувся у 2024 році, коли частка тих, хто вірить у перемогу України, знизилася на 11 відсоткових пунктів.

За останній рік зниження віри в перемогу України тривало, склавши 4 відсоткових пункти, що лише трохи перевищує теоретичну похибку вибірки.


Для більшості респондентів трьома головними ознаками перемоги України у війні стане повернення усіх українських полонених, депортованих та викрадених (37%), збереження української державності (31%) і припинення ракетних обстрілів України (30%).

Про звільнення українських територій у кордонах станом на 1991 рік повідомило 27% опитаних.

Найменш значущими ознаками перемоги України у війні серед запропонованих для респондентів були провал російського наступу та стабілізація фронту (12%), конфіскація та передача Україні арештованих російських активів та коштів (12%) і залишення міжнародних санкцій проти Росії (11%).


Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 12 по 18 серпня 2025 року. Методом face-to-face було опитано 2002 респонденти. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Gallup, в липні 2025 року понад дві третини (68%) українців вважають малоймовірним припинення активних бойових дій протягом наступного року. Кожен четвертий (25%) вважає, що активні бойові дії, імовірно, припиняться протягом наступних 12 місяців, хоча лише 5% вважають це "дуже ймовірним".

