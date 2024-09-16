Українці від 45 років можуть отримати 30 000 гривень на навчання: як це зробити
Українці зможуть отримати ваучери на навчання в електронному форматі через портал "Дія", що спростить процес підвищення кваліфікації та перенавчання.
Про це заявила голова Міністерства економіки України Юлія Свириденко під час заходу "Економічна політика України. Відновлення під час війни", повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінекономіки.
Важливо зазначити, що цифрові ваучери на суму 30 000 гривень надаватимуться ветеранам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та особам віком від 45 років для здобуття нової спеціальності або підвищення кваліфікації.
Також повідомляється, що весь процес, від подачі заявки до вибору навчального закладу, буде здійснюватися онлайн. Таким чином, українці зможуть обрати навчальний заклад із запропонованого переліку в додатку та оплатити навчання.
"Ми очікуємо, що завдяки цифровізації кількість виданих ваучерів зросте вдвічі, що значно розширить можливості громадян на ринку праці", - сказала Свириденко.
Вона додала, що у 2023 році було видано 18 025 ваучерів на навчання. Також Свириденко зазначила, що з тих, хто пройшов навчання, 45% знайшли роботу за новою спеціальністю.
Наразі навчання доступно в рамках 124 професій або спеціальностей.
Важливо зазначити, що у випадку, якщо вартість навчання буде дорожче, ніж запропонований максимум, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.
Портал "Уряд online" представив алгоритм дій, як подати заявку на навчання
- спочатку потрібно обрати професію або спеціальність із затвердженого переліку;
- після цього необхідно подати заявку онлайн на сайті Держслужби зайнятості або звернутися до найближчого центру зайнятості;
- потім потрібно надати пакет документів (паспорт; трудову книжку; документ про освіту; реєстраційний номер платника податків, а також документи, що підтверджують статус ВПО, УБД, людей з інвалідністю);
- протягом 5 робочих днів із дня надходження позитивного рішення необхідно звернутись до центру зайнятості та забрати ваучер;
- після цього потрібно обрати навчальний заклад та укласти Договір про навчання протягом 90 днів з дати отримання ваучера.
Як переселенцям вступити на навчання та що для цього потрібно - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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