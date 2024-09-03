Навчання для переселенців: як вступити безкоштовно та що для цього потрібно
Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть навчатися безкоштовно у закладах професійної освіти. Навчання профінансує держава, проте є певні умови.
Детальніше про програму для переселенців - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Переселенці можуть отримати ваучери на навчання. Це документ, який надає можливість безкоштовно здобути освіту за визначеним переліком професій і спеціальностей.
Увага! Ваучери видають на навчання у закладах професійної освіти, а не університетах.
Раніше в уряді зазначали, що за 2023 рік ваучери отримали майже 18 тисяч осіб, з них майже 4 тисячі - це переселенці.
ВПО можуть отримати ваучер на безкоштовне навчання лише один раз. Можна обрати одну з понад 120 спеціальностей. З їх переліком можна ознайомитися за посиланням.
Вартість ваучера не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (наразі це 30 280 гривень). Якщо сума більша, то переселенець або роботодавець повинен доплатити різницю.
Крім того, важливою умовою є наявність у претендента професійно-технічної, фахової передвищої чи вищої освіти, а також реєстрація у службі зайнятості як безробітного.
Щоб отримати ваучер на безкоштовне навчання, необхідно:
- обрати спеціальність, професію та місце навчання;
- подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка, документи про освіту тощо).
Після того, як нададуть ваучер, потрібно протягом 90 днів укласти договір з закладом освіти.
Допомога для ВПО
Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи можуть отримати грошову допомогу від держави. Щомісячно дорослі з категорії ВПО отримують 2 тисячі гривень, діти та люди з інвалідністю - 3 тисячі гривень. Детальніше про це - у нашому матеріалі.
Крім того, переселенці можуть оформити грошову допомогу від ООН. Проте для отримання таких виплат є певні умови.
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