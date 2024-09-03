Навчання для переселенців: як вступити безкоштовно та що для цього потрібно

Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть навчатися безкоштовно у закладах професійної освіти. Навчання профінансує держава, проте є певні умови.

Детальніше про програму для переселенців - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Переселенці можуть отримати ваучери на навчання. Це документ, який надає можливість безкоштовно здобути освіту за визначеним переліком професій і спеціальностей.

Увага! Ваучери видають на навчання у закладах професійної освіти, а не університетах.

Раніше в уряді зазначали, що за 2023 рік ваучери отримали майже 18 тисяч осіб, з них майже 4 тисячі - це переселенці.

ВПО можуть отримати ваучер на безкоштовне навчання лише один раз. Можна обрати одну з понад 120 спеціальностей. З їх переліком можна ознайомитися за посиланням.

Вартість ваучера не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (наразі це 30 280 гривень). Якщо сума більша, то переселенець або роботодавець повинен доплатити різницю.

Крім того, важливою умовою є наявність у претендента професійно-технічної, фахової передвищої чи вищої освіти, а також реєстрація у службі зайнятості як безробітного.

Щоб отримати ваучер на безкоштовне навчання, необхідно:

обрати спеціальність, професію та місце навчання;

подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Після того, як нададуть ваучер, потрібно протягом 90 днів укласти договір з закладом освіти.