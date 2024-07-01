60% хочуть змінити професію. Як ветарани шукають роботу і які сфери вибирають

Зараз в Україні зареєстровано 1,2 млн ветеранів, а після завершення війни, включно з членами їхніх родин, ця кількість зросте до 5-6 млн осіб. Через фізичні травми та психологічний стан частина ветеранів не може працювати за своєю попередньою спеціальністю.

Працевлаштування ветеранів

"Сьогодні перед ветеранами, які повертаються з війни до цивільного життя, стоїть багато проблем. Це питання зі здоров'ям, психологічні проблеми, юридичні, проблеми з житлом. Як наслідок, виникають питання - куди ж саме рухатися, яку професію вибрати, де отримати відповідні знання і де шукати роботу?" - говорить експерт.

За його словами, 60% ветеранів хочуть змінити професію, яку мали до війни. Хтось через підірване здоров'я на війні, хтось в силу психологічного стану.

"Також більшість з них потребують саме короткострокового навчання (програма максимум за мінімальну кількість часу). Тобто, в багатьох випадках ветерани закривають попит за рахунок коротких навчальних програм, а не університетів, хоча туди також йдуть", - говорить Віцан.

Кожен десятий ветеран відкриває власну справу

Експерт зазначає, що близько 10-14% ветеранів планують відкривати власну справу. Зараз для них є можливість скористатись багатьма державними програмами.

"Наприклад, в Центрах зайнятості є великий перелік послуг, які вони надають. Для тих, хто стає на біржу праці є можливість отримати сертифікати на більш ніж 140 нових спеціальностей у різних навчальних закладах України. Для тих, хто не стоїть на біржі праці є можливість податись на ваучер, максимальна сума 30 200 грн", - каже експерт.

Також через біржу можна отримати гранти або консультацію по них.

Які напрями найпопулярніші

"Наш фонд підходить до ветеранів і діючих військових в цьому питанні за двома напрямками. Проводимо навчання групами під певну професію та через проплати навчання під індивідуальний запит ветеранів. Тим, хто не може визначитися з професією, направляємо до HR-фахівців для допомоги в виборі професії", - зазначає Віцан.

Найчастіше ветерани вибирають IT, вивчення англійської мови, отримання освіти психолога, отримання робітничих спеціальностей тощо.

"Зараз існує багато можливостей для ветеранів, щоб отримати нову спеціальність, головне шукати і користуватися ними. Економіці тотально не вистачає робочих рук", - каже експерт.