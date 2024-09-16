Украинцы от 45 лет могут получить 30 000 гривен на обучение: как это сделать

Украинцы смогут получить ваучеры для обучения в электронном формате через портал "Дии", что упростит процесс повышения квалификации и переобучения.

Об этом заявила глава Министерства экономики Украины Юлия Свириденко во время мероприятия "Экономическая политика Украины. Восстановление во время войны", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики .

Важно отметить, что цифровые ваучеры на сумму 30 000 гривен будут предоставляться ветеранам, внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью и лицам от 45 лет для получения новой специальности или повышения квалификации.

Также сообщается, что весь процесс от подачи заявки до выбора учебного заведения будет осуществляться онлайн. Таким образом, украинцы смогут выбрать учебное заведение из предложенного перечня в приложении и оплатить обучение.

"Мы ожидаем, что благодаря цифровизации количество выданных ваучеров вырастет вдвое, что значительно расширит возможности граждан на рынке труда", – сказала Свириденко.

Она добавила, что в 2023 году было выдано 18025 ваучеров на обучение. Также Свириденко отметила, что из прошедших обучение 45% нашли работу по новой специальности.

В настоящее время обучение доступно в рамках 124 профессий или специальностей.

Важно отметить, что в случае, если стоимость обучения будет дороже предложенного максимума, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно.

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