Українці шукають роботу в Польщі на 2-3 місяці: чому зростає попит на короткі контракти

Тимчасова робота набирає вагу

Зміна запиту українців відбувається на тлі ширшої тенденції польського ринку праці. Роботодавці дедалі частіше використовують тимчасову зайнятість, коли не готові збільшувати постійний штат або потребують додаткових працівників у періоди підвищеного навантаження.

За даними аналітичного центру Gremi Personal, у другому кварталі 2026 року оборот сегмента тимчасової роботи серед агенцій тимчасової праці зріс на 4% у річному вимірі - до 1,159 млрд злотих.

Офіційна статистика також свідчить про значний масштаб цього сегмента. За даними Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики Польщі (MRPiPS), протягом 2025 року агенції тимчасової праці направили на роботу 697 301 людину. З них 361 309 були іноземцями - понад половина.

Кількість договорів на тимчасову роботу за рік зросла з 1,31 млн у 2024 році до 1,38 млн у 2025-му.

Яку роботу пропонують українцям

Gremi Personal вже підібрала для такої категорії кандидатів вакансії на складах і виробництвах у Польщі. Орієнтовний заробіток становить від 1200 до 2000 доларів залежно від конкретної вакансії, кількості відпрацьованих годин та умов роботодавця.

Компанія також бере на себе організаційні питання: забезпечує автобусний проїзд з України до Польщі, надає житло та зустрічає працівників після приїзду.

Кожному учаснику програми призначають координатора, який допомагає під час адаптації та залишається контактною особою на весь період роботи.

"Ми бачимо зміну запиту з боку частини українських кандидатів. Люди не обов'язково хочуть їхати до Польщі надовго. Їм потрібно мати можливість приїхати на два-три місяці, працювати, мати нормальні умови проживання і розуміти, що після завершення роботи вони можуть повернутися додому. Тому ми вирішили створити готовий формат короткої поїздки - від організації дороги до проживання та супроводу на місці", - пояснює генеральний директор Gremi Personal у Польщі Томаш Богдевич.

За його словами, компанія фактично повторює формат, який використовувала під час пандемії COVID-19.

Чи потрібен тимчасовий захист

У Gremi Personal наголошують, що для короткострокової роботи українцям не обов'язково оформлювати тимчасовий захист.

Громадяни України можуть в'їхати до Польщі за безвізовим режимом із біометричним паспортом і перебувати там до 90 днів протягом 180-денного періоду. Право на роботу при цьому оформлює роботодавець відповідно до чинних правил працевлаштування іноземців.

Скільки українців працюють у Польщі

Українці залишаються найбільшою групою серед іноземців у Польщі. На кінець серпня 2026 року в ZUS було застраховано понад 911 тис. громадян України - на 6,4% більше, ніж на початку року. Вони становили близько двох третин усіх застрахованих іноземців у Польщі.

Водночас кількість українців, які перебувають у Польщі, значно більша. Станом на 30 червня 2026 року чинні документи на перебування в країні мали близько 1,56 млн осіб. Із них майже 959 тис. перебували під тимчасовим захистом.

Попри це, польський бізнес не демонструє різкого зростання попиту на персонал. На кінець другого кварталу 2026 року GUS зафіксував 98,7 тис. вільних робочих місць - лише на 2,9 тис. більше, ніж роком раніше.

Таким чином, польські роботодавці продовжують шукати працівників, але обережніше розширюють постійні штати. На цьому тлі поєднуються два запити: українці шукають можливість тимчасово виїхати на роботу, а польському бізнесу потрібен гнучкий персонал.