ua en ru
Пт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

50% працівників не дотягує до середньої зарплати: скільки насправді заробляють у Польщі

08:07 14.08.2026 Пт
3 хв
У кого зарплата майже вдвічі вища за середню?
aimg Василина Копитко
50% працівників не дотягує до середньої зарплати: скільки насправді заробляють у Польщі У Польщі зараз середня зарплата становить майже 10 тисяч злотих (фото: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Середня зарплата в Польщі у лютому 2026 року становила 9 966 злотих брутто, однак половина працівників отримувала не більше 7 690 злотих. Найвищі доходи зафіксували у видобувній та цифровій сферах, а в невеликих компаніях зарплати значно нижчі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Головного статистичного управління Польщі (GUS), які проаналізував аналітичний центр Gremi Personal.

Головне:

  • Середня зарплата у лютому 2026 року досягла 9 966 злотих брутто, але половина працівників заробляла не більше 7 690 злотих.
  • Найвищу медіанну зарплату зафіксували у видобувній промисловості, де показник сягнув 13 794 злотих.
  • У цифровій сфері середня зарплата склала 18 940 злотих, тоді як найнижчі доходи отримували у сфері охоронних послуг.
  • Розмір компанії суттєво впливає на дохід: на підприємствах до 9 працівників медіана складає 4 806 злотих, а понад тисячу - 9 146 злотих.
  • Найменше заробляють працівники віком до 25 років, а найвищу медіанну зарплату отримують люди у віковій групі 45-54 роки.

Яка реальна зарплата у Польщі

За рік середня зарплата зросла на 6,4%, а медіанна - на 7,3%. При цьому близько 40% працівників отримували не більше 6 802 злотих.

Щоб увійти до 30% найбільш високооплачуваних працівників, потрібно було заробляти щонайменше 10 257 злотих. Верхні 10% отримували від 17 111 злотих.

"Середня зарплата майже 10 тис. злотих може створювати враження, що саме такий рівень доходу є типовим для польського працівника. Насправді половина людей заробляє значно менше", - зазначає засновник Gremi Personal Євген Кіріченко.

Читайте також: Ставлення до українців у Польщі змінюється: що показало нове дослідження

Де платять найбільше

Найвища медіанна зарплата у лютому була у видобувній промисловості - 13 794 злотих. У видобутку кам'яного та бурого вугілля половина працівників отримувала не менше 16 897 злотих.

Високі доходи також були у цифровій сфері. У видах діяльності, пов'язаних із комп'ютерною інфраструктурою, обробкою даних, хостингом та управлінням вебсторінками, середня зарплата становила 18 940 злотих, медіанна - 14 745 злотих.

Найнижча середня зарплата була у сфері детективних та охоронних послуг - 5 547 злотих.

Велика компанія - вища зарплата

Розмір роботодавця також суттєво впливає на дохід. У компаніях та установах із чисельністю до дев'яти працівників медіанна зарплата становила 4 806 злотих брутто.

У найбільших організаціях, де працює понад тисячу людей, цей показник сягнув 9 146,18 злотих.

Середня зарплата у найменших організаціях становила 6057 злотих, тоді як у компаніях із понад тисячею працівників - 11 801 злотий.

Молоді працівники заробляють найменше

Найнижча середня зарплата була серед працівників до 25 років - 6 622 злотих. Найвищою вона була у людей старше 65 років - 11 112 злотих.

За медіанною зарплатою лідирувала вікова група 45-54 роки - 8 109 злотих.

За оцінкою Gremi Personal, у 2026 році роботодавці дедалі вибірковіше підвищують зарплати. Найшвидше вони зростають у сферах, де одночасно збільшується попит на послуги та бракує працівників. Наприклад, у логістиці зарплати у травні зросли на 8,1% у річному вимірі.

Читайте також про те, що частина українців, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, мають до 31 серпня оновити свої паспортні дані. Інакше вони ризикують втратити статус PESEL UKR і пов'язані з ним права.

Раніше ми писали про те, що як українцям, які переїхали у Польщу у пошуках тимчасового захисту від війни, оформити PESEL UKR у 2026-му році.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Польща Зарплата в Україні
Новини
Москва та Ленінградська область під ударом дронів: у порту Усть-Луга пожежа
Москва та Ленінградська область під ударом дронів: у порту Усть-Луга пожежа
Аналітика
"Жодна сімейна легенда не підтвердилася". Як дізнатися правду про предків в архівах і по ДНК
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна сімейна легенда не підтвердилася". Як дізнатися правду про предків в архівах і по ДНК