Зарплата "в конверті" та фіктивне студентство: 10 схем, як обманюють українців у Польщі

Українці, які шукають роботу в Польщі, можуть зіткнутися з непрозорими умовами працевлаштування. Зокрема, йдеться про зарплату "в конверті", приховані премії, неочікувані утримання та проблеми з документами.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз Міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

Зарплата "в конверті"

Частину доходу працівникові можуть виплачувати офіційно, а решту обіцяти готівкою. Наприклад, у документах зазначають 4806 злотих брутто, а ще 1500-2000 злотих пропонують отримувати неофіційно. У такому разі працівник ризикує не отримати неофіційну частину зарплати, а соціальні внески на неї не сплачуються.

Відсутність реєстрації в ZUS

Працівникові можуть сказати, що його зареєструють у системі соціального та медичного страхування пізніше або що перший місяць можна працювати без такої реєстрації. Про проблему людина іноді дізнається лише після хвороби або перевірки страхування.

Підроблені медичні документи

Працівникові можуть запропонувати не проходити необхідний медичний огляд, а отримати відповідну довідку іншим способом. Використання підроблених документів може створити проблеми з легалізацією та мати кримінальні наслідки.

Маніпуляції з податковим резидентством

Людині можуть запропонувати вказати в документах, що вона не є податковим резидентом Польщі, хоча фактичні обставини свідчать про інше. Податковий статус залежить, зокрема, від центру життєвих інтересів і тривалості перебування в країні.

Фіктивне студентство

Працівникові можуть запропонувати оформитися як студенту, хоча насправді такого статусу він не має. За певних умов студент до 26 років, який працює за umowa zlecenia, не сплачує частину соціальних внесків. Фіктивний статус може створити проблеми під час перевірки законності роботи.

Максимальна ставка замість гарантованої

У вакансії можуть вказувати 35-36 злотих за годину, хоча гарантована договором ставка є нижчою. Вищу суму працівник може отримати лише за виконання певних умов.

Висока ставка за рахунок премії

Наприклад, із заявлених у вакансії 36 злотих за годину гарантованими можуть бути лише 20 злотих, а решта залежатиме від виконання умов для отримання премії. Через лікарняний або пропущену зміну підсумкова зарплата може бути нижчою.

Маніпуляції з обліком робочого часу

Людина може фактично відпрацювати 220 годин, але в розрахунку зарплати побачити лише 180. Тому працівникам радять самостійно контролювати відпрацьовані години та порівнювати їх із даними в розрахунку.

Неоплата понаднормових і нічних годин

За даними компанії, працівникові можуть оплачувати всі години за однаковою ставкою, не враховуючи передбачені доплати за понаднормову або нічну роботу.

Неочікувані утримання із зарплати

Частину доходу можуть утримувати за житло, транспорт, робочий одяг або інші витрати. Окремим ризиком є штрафи чи платежі, про які працівника не попередили під час рекрутації.

Як українцям перевірити умови роботи

У Gremi Personal зазначають, що одна з головних помилок під час пошуку роботи в Польщі - порівнювати вакансії лише за вказаною ставкою.

"Сьогодні ризикована вакансія не обов'язково виглядає як обман. У ній може бути хороша ставка, нормальний опис роботи та стандартний договір. Проблема стає помітною пізніше, коли з'являються додаткові утримання, змінюється зарплата або виникають питання з документами", - зазначають у компанії.

Тому перед працевлаштуванням радять перевірити не лише вакансію, а й саму агенцію, її репутацію, досвід роботи та умови, які вона пропонує.

За даними Gremi Personal, на кінець 2025 року в Польщі було зареєстровано понад 8,2 тис. агенцій зайнятості. Через високу конкуренцію частина компаній намагається залучити кандидатів максимально привабливими умовами, які не завжди збігаються з умовами договору та фактичною зарплатою.