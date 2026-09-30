Украинцы ищут работу в Польше на 2-3 месяца: почему растет спрос на короткие контракты

Временная работа набирает вес

Изменение запроса украинцев происходит на фоне более широкой тенденции польского рынка труда. Работодатели все чаще используют временную занятость, когда не готовы увеличивать постоянный штат или нуждаются в дополнительных работниках в периоды повышенной нагрузки.

По данным аналитического центра Gremi Personal, во втором квартале 2026 года оборот сегмента временной работы среди агентств временного труда вырос на 4% в годовом исчислении - до 1,159 млрд злотых.

Официальная статистика также свидетельствует о значительном масштабе этого сегмента. По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши (MRPiPS), в течение 2025 года агентства временного труда направили на работу 697 301 человек. Из них 361 309 были иностранцами - более половины.

Количество договоров на временную работу за год возросло с 1,31 млн. в 2024 году до 1,38 млн. в 2025-м.

Какую работу предлагают украинцам

По словам представителей компании, часть украинцев хочет временно уехать из-за ситуации безопасности, заработать деньги и пережить сложный зимний период в более стабильных условиях, не принимая решения о долгосрочной миграции.

Gremi Personal уже подобрала для такой категории кандидатов вакансии на складах и производствах в Польше. Примерный заработок составляет от 1200 до 2000 долларов в зависимости от конкретной вакансии, количества отработанных часов и условий работодателя.

Компания также берет на себя организационные вопросы: обеспечивает автобусный проезд из Украины в Польшу, предоставляет жилье и встречает работников по приезде.

Каждому участнику назначают координатора, который помогает при адаптации и остается контактным лицом на весь период работы.

"Мы видим изменение запроса со стороны части украинских кандидатов. Люди не обязательно хотят ехать в Польшу надолго. Им нужно иметь возможность приехать на два-три месяца, работать, иметь нормальные условия проживания и понимать, что после завершения работы они могут вернуться домой. Поэтому мы решили создать готовый формат короткой поездки - от организации дороги до проживания и сопровождения на месте", - объясняет генеральный директор Gremi Personal в Польше Томаш Богдевич.

По его словам, компания фактически повторяет формат, который использовал во время пандемии COVID-19.

Нужна временная защита

В Gremi Personal отмечают, что для краткосрочной работы украинцам не обязательно оформлять временную защиту.

Граждане Украины могут въехать в Польшу по безвизовому режиму с биометрическим паспортом и находиться там до 90 дней в течение 180-дневного периода. Право на работу при этом оформляет работодатель в соответствии с действующими правилами трудоустройства иностранцев.

Сколько украинцев работают в Польше

Украинцы остаются самой большой группой среди иностранцев в Польше. К концу августа 2026 года в ZUS было застраховано более 911 тыс. граждан Украины - на 6,4% больше, чем в начале года. Они составляли около двух третей всех застрахованных иностранцев в Польше.

В то же время количество украинцев, которые находятся в Польше, значительно больше. По состоянию на 30 июня 2026 г. действующие документы на пребывание в стране имели около 1,56 млн человек. Из них около 959 тыс. находились под временной защитой.

Тем не менее, польский бизнес не демонстрирует резкого роста спроса на персонал. К концу второго квартала 2026 года GUS зафиксировал 98,7 тыс. свободных рабочих мест - всего на 2,9 тыс. больше, чем годом ранее.

Таким образом, польские работодатели продолжают искать работников, но более осторожно расширяют постоянные штаты. На этом фоне совмещаются два запроса: украинцы ищут возможность временно уехать на работу, а польскому бизнесу нужен гибкий персонал.