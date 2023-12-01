UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці розділилися щодо оголошення тривог під час злетів російського МіГ-31

Фото: Тривога під час злетів російського МіГ-31 - що думають українці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Половина (51%) українців вважають, що завжди необхідно оголошувати повітряну тривогу під час злетів МіГів потенційних носіїв "кинджалів". Близько 40% українців зазначають про доцільність диференціації тривог в залежності від ситуації та реальності загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Найменшою підтримкою ця норма користується серед мешканців Києва: 59% з них вважають, що тривогу у такому випадку потрібно оголошувати не завжди, а залежно від ситуації.

Кількість українців, які взагалі виступають проти оголошення тривог, не перевищує 5%.

Близько третини українців оцінюють загрозу ракетного удару по їхньому населеному пункту як високу. Найбільше таких серед мешканців Києва (57%), а також прифронтових та деокупованих територій (близько 42%).

Натомість військові дії на території свого населеного пункту вважають дуже ймовірними лише 10%, але серед деокупованих і прифронтових областей так вважають до 20%. 

Опитування було проведене 22-23 листопада 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, що в Україні останнім часом почастішали масштабні тривоги пов'язані зі зльотом російського літака МіГ-3К. Якщо раніше небезпека зазвичай тривала близько 30 хвилин, то тепер вона займає 3 години, а то й більше. Оскільки ворог дозаправляє літак у повітрі, і той далі може виконувати політ.

Президент Володимир Зеленський нещодавно доручив Кабміну, Міністерству оборони та Генштабу ЗСУ знайти рішення, щоб тривоги через МіГи не паралізували країну.

Але у Повітряних силах заявили, що в Україні не планують змінювати систему оповіщення населення про повітряну загрозу, аби не ризикувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воздушные силы Украины