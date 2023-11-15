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Україну охопила масштабна повітряна тривога, росіяни підняли МіГ

Київ, Середа 15 листопада 2023 12:11
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Україну охопила масштабна повітряна тривога, росіяни підняли МіГ Фото: по всій Україні оголошена повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 15 листопада оголошена масштабна повітряна тривога. Вона пов'язана зі зльотом російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Що відомо про причину

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, було зафіксовано зліт МіГ-31К ВПС РФ з аеродрому "Саваслейка" (Нижньогородська область РФ).

Варто зауважити, що МіГ-31К - це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", які нашим засобам ППО важко перехопити.

Мапа

Станом на 12:11 мапа повітряних тривог виглядає так:

Україну охопила масштабна повітряна тривога, росіяни підняли МіГ

Повітряні тривоги по Україні та атаки РФ

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві та частині областей оголошувалася повітряна тривога через імовірну загрозу ракетного удару.

Також відомо, що вночі окупанти завдали ракетних ударів по місту Селидове Донецької області, обстрілявши багатоповерхівку. Внаслідок чого одна людина загинула, а ще троє поранені, під завалами можуть перебувати люди.

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