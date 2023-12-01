Украинцы разделились по вопросу объявления тревог во время взлетов российского МиГ-31

Наименьшей поддержкой эта норма пользуется среди жителей Киева: 59% считают, что тревогу в таком случае нужно объявлять не всегда, а в зависимости от ситуации.

Количество украинцев, вообще выступающих против объявления тревог, не превышает 5%.

Около трети украинцев оценивают угрозу ракетного удара по их населенному пункту как высокую. Больше всего среди жителей Киева (57%), а также прифронтовых и деоккупированных территорий (около 42%).

Военные действия на территории своего населенного пункта считают очень вероятными лишь 10%, но среди деоккупированных и прифронтовых областей так считают до 20%.

Опрос был проведен 22-23 ноября 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, что в Украине в последнее время участились масштабные тревоги, связанные со взлетом российского самолета МиГ-3К. Если раньше опасность обычно продолжалась около 30 минут, то теперь она занимает 3 часа, а то и больше. Поскольку враг дозаправляет самолет в воздухе, и тот может выполнять полет.

Президент Владимир Зеленский недавно поручил Кабмину, Министерству обороны и Генштабу ВСУ найти решение, чтобы тревоги через МиГи не парализовали страну.

Но в Воздушных силах заявили, что в Украине не планируется изменять систему оповещения населения о воздушной угрозе, чтобы не рисковать.