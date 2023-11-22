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Чи скасують тривогу через МіГи: що кажуть у Повітряних силах

Середа 22 листопада 2023 17:13
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Чи скасують тривогу через МіГи: що кажуть у Повітряних силах Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил (suspilne.media)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні не планують змінювати систему оповіщення населення про повітряну загрозу, аби не ризикувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі "Українського Радіо".

Як відзначив Ігнат, Повітряні сили й надалі оголошуватимуть про повітряну небезпеку щодо ударних БпЛА, ракет, тактичної авіації чи РСЗВ.

"Для нас не зміниться схема оповіщення населення. Ми намагаємося це робити якомога швидше на офіційному телеграм-каналі. Щодо того, який рівень загрози буде, іншими словами в який колір малювати карту - це буде ухвалено на вищому рівні", - пояснив речник.

Паралізування країни МіГами

За словами речника Повітряних сил, інколи військові мають інформацію про те, що російські МіГи злітають із гіперзвуковою ракетою, або ж без неї. Втім, бувають випадки коли інформації щодо цього немає жодної, у зв'язку з чим військові "не мають права" ризикувати.

Що передувало

Нещодавно президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів, Міністерству оборони й Генеральному штабу ЗСУ знайти рішення, аби довготривалі польоти МіГ-31К не паралізували Україну повітряною тривогою. За його словами, рівень протиповітряної оборони нашої країни сьогодні дозволяє переглянути методи реагування на загрози.

Як відзначив Юрій Ігнат, рішення щодо тривалих польотів російських винищувачів не є простим. Наразі над цим питанням працюють у профільних відомствах із залученням провідних фахівців.

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