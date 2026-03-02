Частину купюр до 10 гривень перестали приймати в магазинах: як їх обміняти
В Україні вилучають з обігу купюри номіналом до 10 гривень, які були надруковані з 2003 по 2007 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного банку України.
Читайте також: 100 тисяч "тануть" під матрацом? Як зберегти гроші від інфляції до 2026 року
Відсьогодні, 2 березня, паперові купюри номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень (зразків 2003-2007 років) офіційно перестають бути засобом платежу. Це означає, що їх більше не прийматимуть у магазинах, кафе, аптеках або банках для оплати послуг.
Але в Нацбанку зазначили, що гроші не анулюються, їх можна буде безкоштовно обміняти в банках:
- до 26 лютого 2027 року включно обмін проводять усі без українські банки.
- до 28 лютого 2029 року включно звернутися можна тільки до таких банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ.
- безстроково процедуру обміну здійснюють регіональні підрозділи Національного банку.
Рішення про повне вилучення дрібних купюр пояснюють їхнім зносом - паперові гроші "живуть" у середньому лише 2,5 року. Монети ж можуть служити до 25 років, що значно економить кошти держави на друк, перевезення та зберігання готівки.
У НБУ додали, що процес вилучення тривав майже шість років, а відповідні монети вже давно стали звичними для українців у щоденних розрахунках.
Нагадаємо, у грудні минулого року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про заміну "копійок" на "шаги".
Ця ініціатива спрямована на дерадянізацію грошової системи та остаточне розірвання зв'язків із грошовою культурою Російської імперії та СРСР.
Назва "шаг" використовувалася в Україні ще за часів Гетьманщини, а 1918 року розмінні монети з такою назвою офіційно ввела в обіг Центральна Рада УНР.