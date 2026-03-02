ua en ru
Пн, 02 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Частину купюр до 10 гривень перестали приймати в магазинах: як їх обміняти

Україна, Понеділок 02 березня 2026 08:30
UA EN RU
Частину купюр до 10 гривень перестали приймати в магазинах: як їх обміняти Ілюстративне фото: в Україні вилучають із обороту старі купюри (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні вилучають з обігу купюри номіналом до 10 гривень, які були надруковані з 2003 по 2007 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Читайте також: 100 тисяч "тануть" під матрацом? Як зберегти гроші від інфляції до 2026 року

Відсьогодні, 2 березня, паперові купюри номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень (зразків 2003-2007 років) офіційно перестають бути засобом платежу. Це означає, що їх більше не прийматимуть у магазинах, кафе, аптеках або банках для оплати послуг.

Але в Нацбанку зазначили, що гроші не анулюються, їх можна буде безкоштовно обміняти в банках:

  • до 26 лютого 2027 року включно обмін проводять усі без українські банки.
  • до 28 лютого 2029 року включно звернутися можна тільки до таких банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ.
  • безстроково процедуру обміну здійснюють регіональні підрозділи Національного банку.

Рішення про повне вилучення дрібних купюр пояснюють їхнім зносом - паперові гроші "живуть" у середньому лише 2,5 року. Монети ж можуть служити до 25 років, що значно економить кошти держави на друк, перевезення та зберігання готівки.

У НБУ додали, що процес вилучення тривав майже шість років, а відповідні монети вже давно стали звичними для українців у щоденних розрахунках.

Нагадаємо, у грудні минулого року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про заміну "копійок" на "шаги".

Ця ініціатива спрямована на дерадянізацію грошової системи та остаточне розірвання зв'язків із грошовою культурою Російської імперії та СРСР.

Назва "шаг" використовувалася в Україні ще за часів Гетьманщини, а 1918 року розмінні монети з такою назвою офіційно ввела в обіг Центральна Рада УНР.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України гривні
Новини
Трамп закликав війська Ірану скласти зброю
Трамп закликав війська Ірану скласти зброю
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою