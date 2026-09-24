Дрони РФ можуть залітати прямо у вікно і чекати на людей, щоб атакувати, - Зеленський

Ворожі безпілотники здатні залітати прямо у вікно будинку, після чого чекати на людей і потім їх атакувати.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"Китай передає росії нові технології для дронів. Серед прикладів - безпілотник, який залітає у вікно, зависає всередині й атакує, коли в приміщення заходять люди", - розповів глава держави.

Президент додав, що Китай близький до створення технологій на кшталт Starlink, які передасть Росії.

"Вони вже почали це робити - і діяти дуже, як би це сказати, точно. Завдавати дуже точних ударів по території України", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що Китай не дотримується нейтралітету у війні Росії проти України. Також він попередив, що співпраця Москви та Пхеньяна може створювати загрози для безпеки Східної Азії.