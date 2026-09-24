ua en ru
Чт, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Дрони РФ можуть залітати прямо у вікно і чекати на людей, щоб атакувати, - Зеленський

16:14 24.09.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Дрони РФ можуть залітати прямо у вікно і чекати на людей, щоб атакувати, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Ворожі безпілотники здатні залітати прямо у вікно будинку, після чого чекати на людей і потім їх атакувати.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"Китай передає росії нові технології для дронів. Серед прикладів - безпілотник, який залітає у вікно, зависає всередині й атакує, коли в приміщення заходять люди", - розповів глава держави.

Президент додав, що Китай близький до створення технологій на кшталт Starlink, які передасть Росії.

"Вони вже почали це робити - і діяти дуже, як би це сказати, точно. Завдавати дуже точних ударів по території України", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що Китай не дотримується нейтралітету у війні Росії проти України. Також він попередив, що співпраця Москви та Пхеньяна може створювати загрози для безпеки Східної Азії.

Зазначимо, раніше Politico писало, що китайська державна компанія Jilin Chemical Fiber Group таємно постачала до Росії хімічні речовини, які використовувалися для виробництва ударних дронів.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Reuters отримало документи, згідно з якими китайські компанії постачали дрони до Росії. Китайські інженери також брали участь і у випробуваннях військових дронів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація Китай Війна в Україні Дрони
Новини
У Бельгії визнали США ненадійним союзником через політику Трампа, - FT
У Бельгії визнали США ненадійним союзником через політику Трампа, - FT
Аналітика
Людей мало, компоненти імпортні: виробник БПЛА на оптоволокні 3DTech – про виклики галузі
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Людей мало, компоненти імпортні: виробник БПЛА на оптоволокні 3DTech – про виклики галузі